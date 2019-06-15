頻尿量少又膀胱痛 當心間質性膀胱炎

2019-06-15

文／謝卿宏

間質性膀胱炎患者的共同困擾就是膀胱容量變小，所以病人會有嚴重的頻尿、夜尿和尿量少，而且由於膀胱的持續慢性發炎而導致纖維化，故在膀胱內有尿液時，就會拉扯、刺激膀胱內膜的神經末梢，導致膀胱的疼痛。

尿動力學檢查常可發現病人膀胱比較敏感、容量比較小（常不到100CC），尿液檢查也都正常。但由於病人持續有頻尿、尿急，就醫時都會被當做慢性細菌性膀胱炎，甚至是精神有問題，而誤吃很多消炎藥、抗生素與抗焦慮的藥物。

間質性膀胱炎是必須排除其他可能致病原因後，才能診斷的疾病，如果僅因患者曾被診斷為間質性膀胱炎，或因患者有頻尿、尿急、夜尿、尿量少、或膀胱疼痛，就據以診斷為間質性膀胱炎，而不詳問病史、內診、做解尿日記，就不容易有滿意的治療結果。

先排除其他疾病

鑑別診斷除必須排除尿道狹窄、膀胱過度收縮、解尿困難、或餘尿太多等問題外，還要排除子宮肌瘤、子宮脫垂與骨盆腔鬆弛，治療時一定要先解決這些疾病。

治療時，常發現病人會因有尿液感，膀胱就不舒服，又怕「忍尿會發炎」，所以就會在不舒服時立刻去解尿，而有異常頻尿的現象。

訓練解尿量350CC才排尿

一般說來，常去解尿，若持續成為一種不得不然的行為時，就會是「病態」。因為膀胱如果長期都沒有足夠脹大，就會導致萎縮、纖維化（硬化），而變成無法有正常的容量（一般指350CC以上）。所以，治療的重點就是要讓病人擁有足夠大的膀胱，而且要訓練病人自我控制到每次解尿量都可以達350CC以上。

對於間質性膀胱炎而言，目前外科手術的療效仍不好，而膀胱內灌注也難以有效增加膀胱容積，因此，其治療還是保守為宜，患者可先做膀胱自我訓練，也就是均勻慢慢喝水（每小時150CC）與忍尿到尿急再上廁所、或合併鬆弛膀胱的藥物；而對於仍無法改善病情者，膀胱鏡併水擴張術就是首選。

（作者為茂盛醫院婦女泌尿科主任）

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