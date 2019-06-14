92歲翁狂流口水 驚見榴槤籽卡食道

2019-06-14

記者歐素美／台中報導

92歲曾姓老翁，因為牙口不好，只能吃軟爛食物，夜間吃完一塊榴槤後感到不適，甚至流口水、想吐，原以為是吃太多太快所致，不料，隔天起床後情況愈來愈糟，家人趕緊帶他到童綜合醫院急診，才發現竟是榴槤籽卡在食道肇禍，經採用異物網將5公分大的榴槤籽套出來，食道才不再卡卡。

5公分大硬籽 一起吞下

童綜合醫院表示，老翁經電腦斷層掃描發現食道異常脹大且食道末端有不明物體顯影，胃腸肝膽科醫師蔡銘洋研判老翁可能誤食異物，造成食道阻塞，隨即安排胃鏡檢查，果然發現1顆長約5公分、寬3公分的榴槤籽卡在食道末端。

採用異物網 套住取出

因榴槤籽又硬又大且表面光滑，異物夾夾不出來，強夾恐傷及食道，且檢查過程很容易嗆到，情況危急，蔡銘洋因此採用異物網（魚網），花了約20多分鐘，終於將榴槤籽套住取出，老翁食道也無明顯損傷，當日即出院返家休養。

蔡銘洋警告，老翁可能大口吞食，致吃榴槤時連同硬籽一起吞下，因榴槤籽又大又硬，無法通過賁門，導致食道阻塞不通、橫徑並脹大了3公分左右，幸未跑到氣管。老人因食道蠕動功能欠佳，容易造成阻塞，尤其咀嚼能力不佳、吞嚥功能退化，是誤食異物的高危險群。

蔡銘洋指出，誤食異物的症狀包括咽喉痛、胸腹部疼痛、吞嚥困難、吞嚥疼痛、噁心、嘔吐、流口水、氣促、異常失聲等，尖銳物品並可能引起消化道出血或破裂，而導致腹膜炎，呼籲民眾進食時應細嚼慢嚥，尤其老人，若誤食異物應立即就醫，切勿自行處理致造成更大傷害。

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