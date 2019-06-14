胸悶氣喘冒冷汗 急性肺栓塞險奪命

2019-06-14

記者張議晨／宜蘭報導

宜蘭縣75歲陳姓老翁，雖不菸、不酒，但在家中突然喘不過氣暈倒且頻冒冷汗，家人緊急送醫，最後確診為「急性肺栓塞」，經手術成功撿回一命，就醫3天已可下床走路，復原情況良好。

羅東博愛醫院心臟內科主治醫師江孟修指出，肺栓塞是指肺部動脈因脂肪阻塞，造成血液無法回到肺部交換，全身血壓、血氧濃度下降，明顯症狀是喘不過氣、頭暈，若拖延治療，恐併發休克、死亡。

醫師調閱陳翁病史，發現他雖不菸、不酒，但有高血壓、高血脂已服藥多年；5年前曾發生突發性肺栓塞，也是家人發現早，就醫後救回一命。江孟修說，5年來，陳翁偶有胸悶、氣喘，無明顯不適感，這次突然胸悶、暈倒在椅子上，到院時血壓低於90毫米汞柱，瀕臨休克。

醫院透過電腦斷層掃描，發現陳翁左、右兩邊肺葉動脈嚴重堵塞，先以點滴施打溶血栓藥物，再用超音波脈衝溶栓導管療法，將動脈血栓震碎。江孟修說，肺栓塞常見症狀為呼吸困難，有些病人常會與心臟疾病搞混，直到就醫才發現是肺堵塞。

高血壓高血脂 高危險群

江孟修提醒，高血壓、高血脂等都是肺栓塞高危險群；另，動過骨科手術、癌症、服用避孕藥或懷孕女性，因服用的治療藥物也容易產生血栓，也是高風險族群，若在家中出現呼吸窘迫、氣喘等狀況，建議就醫找出病因。

此外，肺栓塞患者常合併下肢靜脈栓塞，江說，這與病人久坐、減少活動有關，若工作需久站、久坐，建議穿著彈性襪，定期活動、伸展，以減少阻塞情形發生。

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