健身突頭痛欲裂 竟是罹雷擊頭痛

2019-06-14

記者蔡思培／台北報導

一名有健身習慣的30歲張姓男子，健身時突然感受到前所未有的頭痛，且持續半小時，因此立刻停止運動；隔天嘗試運動時卻又發生劇烈頭痛，讓他不敢再健身、立刻就醫。住院檢查後診斷為「雷擊頭痛」中的可逆性腦血管收縮症候群（RCVS），使用抗血管痙攣藥物治療後，頭痛才不再發作。

可逆性腦血管收縮症候群

頭痛是民眾常見症狀， 每人或多或少都有過頭痛經驗，據流行病學統計，以每十萬人口來講，一年大概有七至八萬人有過頭痛經驗。台北市立聯合醫院仁愛院區神經內科醫師王毓禛表示，其中「雷擊頭痛」的診斷標準為突發、且頭痛在1分鐘的時間便可達到最嚴重強度，還會持續5分鐘以上。

產生雷擊頭痛的原因很多，包括腦部動脈瘤破裂、腦出血、腦炎、腦壓過高等問題，王毓禛警告，醫生最擔心的狀況是腦部動脈瘤，研究報告指出，如果腦部動脈瘤破裂，有3成機率恐在到院前就會死亡。

3到4成 嗯嗯或愛愛時發作

王毓禛指出，張男罹患的可逆性腦血管收縮症候群，也是雷擊頭痛常見的原因之一，女性最好發年紀約在40到50歲，男性病患則是30到40歲之間。RCVS的成因很多，像是產生內分泌腫瘤時血壓過高、交感神經出問題或食用不當藥物。

王毓禛並說，多數RCVS病患在發病期間都有明顯的頭痛誘發因子，像是排便、用力、情緒激動、性行為或洗澡等，醫學報告指出，有3到4成的人是上廁所或性行為時發作。

王毓禛說，目前研究並未發現RCVS會遺傳的證據，由於成因變化多，也無法從飲食、生活習慣去降低風險。他因而提醒民眾，如果有雷擊頭痛，應儘速就醫，以避免產生嚴重的後遺症。

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