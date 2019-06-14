農民職災保險擴大納保 6萬人受惠

2019-06-14

〔記者李欣芳／台北報導〕農民職災保險將擴大納保對象，農委會昨向行政院院會報告「農民職業災害保險的執行成果與精進作為」，規劃要將實際從事農業工作的全民健康保險第三類被保險人，包括退休軍公教及退休勞工等從事農業工作但無法取得農保身分者，納為農民職災保險加保對象，擴大納保範圍，以照顧更多農民，最快在七月實施。

退休軍公教勞 務農無農保者

農委會副主委陳添壽表示，農民職災保險擴大納保納入上述對象，相信很快就會實現，預估有六萬多人受惠。

主持院會的行政院長蘇貞昌表示，去年十一月一日開辦的農民職災保險提供農民包含傷害給付、就醫津貼、身心障礙給付及喪葬津貼等四項保險給付，提供農民過去沒有的保障，一個月付十五元就能取得這麼大的保護傘，對投保率不高的問題，要求農委會了解問題所在。

農委會統計，截至今年六月十日止，已有十七．二萬人參加農民職災保險，加保率十五．四四％。陳添壽表示，目前規定是農保被保險人可自願參加農民職災保險；不過已領取其他社會保險老年給付者（軍公教勞退休人員）則無法取得農保身分，這類實際從事農作的人約有六萬多人。

修改辦法 最快7月上路

為此，農委會規劃推動修法，將實際從事農作的軍公教勞退休人員納入農民職災保險納保對象，預計最快七月完成修改相關辦法後就可正式上路。

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