墾丁違法沙灘車 飆沙、追鹿 官方只勸不罰挨轟

2019-06-14

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕旅遊旺季將至，屏東恆春半島業者摩拳擦掌準備迎接暑假到來，但有民眾發現沙灘車在白沙灣違規營業、夜間騎乘追逐梅花鹿等現象，檢舉人痛批墾管處放縱「勸導卻不開罰」。墾管處解釋，對首次違規者都是勸導，會持續巡查違規行為。

「如此蹂躪海灘卻不開罰？」日前在白砂海灘拍下違規影片的民眾阿瑞說，當時看到沙灘車違法營業蹂躪沙灘，甚至放任遊客自行騎乘，明確拍到是哪家業者的車，提供兩則影片，墾管處竟以勸導結案，實在令人不服。

除了白砂違規沙灘車問題，也有民眾在鵝鑾鼻水蛙崛地區，發現夜間有沙灘車業者帶遊客追逐驚嚇梅花鹿，違法活動還被國外遊客貼到網頁上。

墾管處副處長許亞儒指出，墾管處對違反國家公園禁止事項行為，首次發現都會勸導，白砂沙灘明令禁止營業沙灘車，接獲檢舉後到場，業者未再租借給遊客，後續多次巡查也未發現再犯。

至於夜間草原追逐梅花鹿，許亞儒強調，將循檢舉畫面調查，如果是違法帶團進入者將依國家公園法開罰，呼籲民眾勿嘗試違法行為。

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