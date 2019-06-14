速滅秋行軍蟲 直接依外觀判定

2019-06-14

掌握防治黃金週 不用通過分子鑑定

〔記者簡惠茹、林曉雲／綜合報導〕秋行軍蟲蟲害蔓延！繼苗栗通霄、嘉義鹿草和宜蘭縣頭城鎮發現秋行軍蟲後，台東鹿野和宜蘭大同的案例經分子鑑定也都確認是秋行軍蟲；農委會昨天宣布，為掌握防治黃金週，即日起直接依外觀型態鑑定結果判定，不用再通過分子鑑定，就可對遭蟲害田地作物進行銷毀、滅蟲。

通報獎勵回溯 揪蟲遊客可獲獎

防檢局昨也公布通報獎勵要點，農田發現舉報秋行軍蟲，獎勵金一筆一萬元，同一地號以第一筆為主，通報時間回溯到六月八日到六月二十一日止，第一位發現者張先生將可領到獎金。

昨再確認2案例 台東也淪陷

秋行軍蟲災害應變小組昨天再公布最新疫情，台東鹿野的玉米田及宜蘭大同的玉米筍田的舉報案例確認是秋行軍蟲，都屬稻米型。目前已有苗栗、宜蘭、嘉義和台東等四縣市確定蟲害出沒，還有七十八個通報案例待確認。

農委會副主委陳駿季表示，為掌握防治黃金週，加速消滅台灣目前發現的第一代秋行軍蟲幼蟲，昨午已啟動以型態判識為主的檢驗，各地可指派經訓練人員到現場依蟲體外觀立即判定。也鼓勵民眾下載「農作物天然災害即時回報」App上傳疑似案例照片，收到後就可到場辨識。

教部發函各校 4招防治害蟲

教育部昨也發函全國各級學校，及圖書館、科教館、科博館等所屬社教館所等注意防疫，呼籲親師生總動員以「巡察、辨識、通報及處置」四招防治害蟲。

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