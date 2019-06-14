人才不足 考幼保科10年降4成

2019-06-14

公共化幼兒園5年將增6千職缺 民團號召學子投入

〔記者楊綿傑／台北報導〕少子女化浪潮下，青年學子似乎卻步投身幼保領域，技專校院入學測驗中心統計數據顯示，近十年報考幼保類科人數大降四成，造成人才不足危機。托育政策催生聯盟等民間團體昨大聲疾呼，在公共化幼兒園數量逐年增加之下，估計未來五年將有六千職缺，且月薪可達三萬五千至五萬元間，號召年輕學子投入幼保領域。

月薪可達3.5至5萬 突破低薪印象

測驗中心數據顯示，四技二專統測幼保類報考人數，從二○○○年的三千兩百卅八人，下降至今年的一千九百人，降幅達四十一．三％，明顯高於整體報考人數下降卅％的幅度，造成教保人才流失的隱憂。

此外，根據全國教保產業工會調查部分縣市教保人員的勞動條件調查，從二○○四年到二○一七年，薪資福利停滯不前，二○一七年平均薪資僅在兩萬一千至兩萬四千元之間，給人「血汗」的感覺。

托育政策催生聯盟昨召開記者會、發表「公共化幼兒園人才招募宣言」指出，由於「托育公共化」已成為我國主要國家政策，教育部規劃二○二四年以前增加「公共化幼兒園」，包括公共及非營利將增加三千班，至少將釋出超過六千名的幼兒教保服務人員職缺，且月薪穩定在三萬五千到五萬元之間。

托育政策催生聯盟解釋，非營利幼兒園教保人員，大學畢業起薪在三萬一千零六十至三萬五千一百八十元之間，而公幼教保人員則起薪為三萬五千一百八十元。且不論公幼、非營利，都有逐年晉薪的規定，最高可達四萬九千六百元，園長、教保組長還可領職務加給，薪資標準遠高過現行的私立幼兒園或準公共化私幼。

教保服務人員受勞基法保障

除此之外，公共化教保服務人員的勞動條件必須遵守勞基法，包括工時、加班費、符合現狀的投保薪資。另外，教保服務編制與人員資格也必須按照現行法規，如園所師生比、人員聘用資格等，持續受到政府的管理與監督。

目前正在拓園階段的公共化幼兒園，職缺不僅有基層教保員、教師，教保組長、園長也同樣需要大量人才投入，有許多優良的升遷空間，鼓勵各界更多人才投入。

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