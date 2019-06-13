暈車藥別亂吃 諮詢藥師防過量

2019-06-13

記者林惠琴／台北報導

暑假即將來臨，許多家庭有出遊計畫，為了預防長時間搭車或搭船引發的不適，服用暈車藥成為不少人必備用品，但藥師提醒，暈車藥成分多為抗組織胺、東莨菪鹼，若與感冒藥或皮膚用藥、安眠藥或鎮靜劑併用，可能因為成分或作用相同，造成過量使用或加重效用的情形。

一般暈車藥可分為口服與貼片等劑型，口服劑型建議搭乘前30分鐘至1小時服用，貼片則至少在搭車前4小時貼於耳後等身體無毛髮處。

暈車藥常見成分包含抗組織胺、東莨菪鹼。中華民國藥師公會全聯會發言人張文靜表示，抗組織胺也常用於感冒藥、皮膚用藥，因此若使用暈車藥後，合併使用感冒藥、皮膚用藥，可能會成分過量。

張文靜指出，使用抗組織胺，容易讓人感到口渴，進而補充大量水分，但長途旅程，尤其自行開車族上廁所多少會有所不方便，因此要特別留意。

至於東莨菪鹼，對於中樞神經系統具有抑制作用，若合併使用安眠藥或鎮靜劑，可能加重抑制中樞神經系統。

張文靜也提醒，若是本身有慢性疾病，或是有氣喘、青光眼、攝護腺肥大等病症，或是兒童、孕婦等族群，要使用暈車藥，不應自行隨意購買服用，最好記得找家庭藥師，或是帶著健保卡到社區藥局諮詢藥師，由藥師利用雲端藥歷查詢個人當下用藥狀況，再建議合適的暈車藥。

若是不想吃暈車藥，衛福部食藥署則建議，可以在行前、乘坐空間、行進中有所配套，例如行前保有睡眠充足、清淡飲食、不要抽菸；乘坐空間保持空氣流通，選擇適宜的座位像是前座；行進中則盡量不在搖晃顛簸的車上或船上閱讀、使用手機，或與別人聊天、唱歌等，以降低暈眩。

此外，食藥署強調，出發前要多少吃一點食物，若是擔心會暈吐而不吃，反而容易因腸胃蠕動而加深想吐的感覺。

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