不強迫吃到飽 有線電視明年改套餐制

2019-06-13

〔記者楊綿傑／台北報導〕許多民眾家中「第四台」大碗公吃到飽的情況將有變革！國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）昨宣布，有線電視實施超過廿五年的收費方式，明年起可依據消費者需求，進行多元的選擇組合和分級付費，最經濟的組合可能低於每月兩百元，目前最高收費上限六百元將被打破，走向「自己的頻道自己選」的時代。

最低可望每月200元有找

ＮＣＣ昨通過有線電視系統經營者收費標準修正草案，明訂將來系統業者至少要提出兩組基本頻道，及基本頻道以外的「單頻單買」或「頻道套餐」等組合，供訂戶選擇，基本頻道組合必須全數以高畫質或超高畫質播送。

ＮＣＣ指出，第一組基本頻道組合，至少提供依法應播送的十三個頻道，包括無線電視主頻六個頻道、原視、客視、公用、地方、頻道總表，及國會頻道兩個頻道，收費上限為兩百元；另外第二組基本頻道，則是以前一年度訂戶數最高的基本頻道組成，收費上限六百元。

根據ＮＣＣ資料，去年有線電視平均收費為五百廿三元。ＮＣＣ說，系統業者提報的第二組基本頻道，或業者自行組裝第三組以上的組合，服務內容及品質較第二組更提升，或支付頻道業者的授權費，占收視費用達五成者，收費上限可不受六百元限制。

消費者李小姐表示，自己是第四台忠實訂戶，有線電視若能有更多選擇權、收費更彈性，應有助於留住收視觀眾。

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