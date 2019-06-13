全球首例 女童罹骨盆腔鬱血症候群

2019-06-13

〔記者吳亮儀／台北報導〕蔡小妹從兩歲起陸續有腹痛，六歲時因胸部提早發育，曾就醫檢查確診是性早熟，十歲就因腹痛頻率越來越高而再度就醫，意外發現左側卵巢靜脈較正常人粗大，有靜脈曲張的現象，確診是罕見的骨盆腔鬱血症候群。

常見於孕齡、或有多次生產經驗婦女

三軍總醫院小兒科主任林建銘指出，骨盆腔鬱血症候群比較容易發生在孕齡、或有多次生產經驗的婦女，極少出現在兒童身上。他指出，因沒有案例或文獻可查詢，蔡小妹合併性早熟且有骨盆腔鬱血症候群，很可能是全球首例。

骨盆腔鬱血症候群是骨盆腔靜脈曲張所致的慢性下腹部疼痛，伴隨其他症狀，包括經痛、性交疼痛、子宮不正常出血等；骨盆腔鬱血症候群造成的腹痛，常伴隨月經週期出現，在影像學檢查中，可發現病人的子宮及卵巢腫大，內診也發現子宮周圍組織有觸痛。

林建銘說，蔡小妹腹痛多年，影像學確診是骨盆腔鬱血症候群，同時第二性徵過早出現，抽血檢驗發現，體內荷爾蒙數值較高，診斷為性早熟。

過去研究證實，女性荷爾蒙過高，可能會讓血管擴張，林建銘說，骨盆腔鬱血症候群是骨盆腔靜脈曲張並受牽扯，影響疼痛接受器及壓迫鄰近神經，導致慢性下腹部疼痛，該腹痛伴隨月經週期出現。

由於蔡小妹腹痛症狀嚴重及骨齡超前，醫院評估後，給予荷爾蒙抑制藥物治療，藉由降低體內女性荷爾蒙分泌量，使症狀得到控制。

林建銘提醒，門診越來越多小孩在很小的時候就發現第二性徵出現，有性早熟現象，提醒家長注意小孩的發育，若過早發育，建議就醫診斷。兒童骨盆腔鬱血症候群可被治癒，不適合動手術的小朋友可用荷爾蒙抑制藥物作為暫時性治療，再進行血管栓塞手術。

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