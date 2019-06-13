懷孕6週暴露高濃度PM2.5 寶寶恐氣喘

2019-06-13

中國醫大揭兩關鍵期：孕期6-22週及出生9-46週風險高

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中國醫藥大學公共衛生學院教授黃彬芳團隊，費時四年分析台中市十八萬名新生兒資料，找到空氣污染物細懸浮微粒PM2.5誘發氣喘的兩大關鍵期，是孕婦懷孕六到廿二週及嬰兒出生後九到四十六週間；黃彬芳建議，懷孕婦女及家有新生兒者，若遇空品懸浮微粒達「紅害」或「紫爆」等級時，儘量避免戶外活動。

黃彬芳指出，醫學上已有不少研究發現，暴露在PM2.5下，可能導致氣喘發生與引起急性惡化，目前全球罹患氣喘病者超過三億人口，造成公共衛生與經濟支出龐大負擔。

黃彬芳指出，哈佛大學曾與美國太空總署（NASA）合作研究衛星影像解析度與PM2.5的關係，發現衛星影像出現雜訊與空氣污染形成的光化學厚度、即PM2.5濃度有關，且吻合度達八成，因此採用與哈佛研究相同的衛星影像解析度預測模式，推估台中市二○○四到二○一一年間的每日PM2.5濃度。

分析大數據 兩時期吻合肺部發育期

他也申請國健署資料，分析同年段間的台中市十八萬名新生兒，從受孕日到出生後一年的每日PM2.5濃度，並追蹤到二○一四年曾有過兩次氣喘就醫紀錄情況，找出三萬餘名患氣喘者，利用「健康風險評估模式」，排除雙親遺傳或先天肺部發育異常後的參數，計算每日PM2.5大數據，畫出「危險曲線」，找到兩個氣喘發生關鍵時期，各是懷孕期六到廿二週及嬰兒出生後九到四十六週。

黃彬芳解釋，若在這兩個關鍵時期遇上PM2.5濃度高，罹氣喘風險增加，這兩個時期正好與人類肺部發育期吻合，也就是說，在肺部發育未完整前，暴露於PM2.5濃度高的情況下，罹氣喘風險提高。

暴露濃度再經大數據比對，發現懷孕期間暴露於PM2.5濃度高於九十三微克／立方公尺（μg/m3），嬰兒出生後罹患氣喘的風險增加百分之四％；嬰兒出生後暴露於PM2.5濃度高於廿五μg/m3，罹患氣喘的風險增加一到七％，若暴露於PM2.5濃度高於七十三μg/m3下，罹患氣喘風險甚至會增加五十％。

該研究六月獲國際知名期刊《過敏與臨床免疫學期刊》（The Journal of Allergy and Clinical Immunology）刊登，並獲選為精選研究。

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