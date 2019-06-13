清理國道散落物 7月起收費

2019-06-13

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕行駛國道途中，若前車突然有物品掉落，不僅嚴重危及後方車輛安全，清理時更易發生二次事故，但相關清理費用卻是由國家買單。交通部近日完成「高速公路及快速公路交通管制規則」修正案預告，高公局著手擬定「國道散落物收費要點」，預定七月正式公告實施，單一車道散落物處理時間，超過三十分鐘將收費三千元。

單一車道 逾半小時收3千

高公局統計，國道散落物前年有逾四萬件，平均每件花費十四．七分鐘清理，其中以輪胎皮最多，其次是金屬類承載物品，塑膠類承載物品居第三位；也曾有許多離譜的物品出現在國道上，像是鋼琴、冰箱、神像、貓狗等，甚至還出現過梅花鹿在國道上趴趴走遭撞。

國道散落物造成的交通事故，雖以Ａ三事故（僅財損無人員傷亡）居多，但仍有許多人因天外飛來物品，或撞上散落物而死傷。九十六年至一○六年，國道散落物共造成四千八百一十八件交通事故，導致十五死、四百一十三傷，儼然成為國道隱形殺手。

為降低民眾行駛國道發生物品散落情況，提醒民眾確認裝載貨物是否綑綁牢靠，除現行道路交通管理處罰條例，對於車輛所載貨物有滲漏、飛散或氣味惡臭時，可處三千元至九千元罰鍰外，高公局還將配合交通部修法，擬定「國道散落物收費要點」，要向民眾收取清理費用。

根據規劃，散落物處理時間，會以接獲通知起開始計算，處理時間未滿三十分鐘不用收費，超過三十分鐘後，每半小時單一車道將收三千元；若散落物佔兩車道共兩小時，依照收費要點，將收取兩萬四千元處理費用。

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