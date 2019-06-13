交大研發 自駕車智慧之眼

2019-06-13

輔助系統 能預測後方3秒將超車

〔記者簡惠茹／台北報導〕自駕車可以預測後方即將在三秒內超車！交通大學教授郭峻因團隊研發出一套包含ＡＩ自動標記、偵測距離超過兩百公尺，甚至有「第三隻眼」能觀察預測後方車輛即將超車的自駕車輔助系統，郭峻因表示，其中ＡＩ自動標記和ＡＩ行為分析預測超車都是全球首創技術。

8年有成 ＡＩ自動標記與行為分析領先全球

交大電子研究所教授郭峻因團隊研發出「自駕車智慧之眼，嵌入式ＡＩ物件辨識系統」，藉由影像分析技術，研發出自駕車駕駛輔助系統ＡＤＡＳ，成功開發嵌入式ＡＩ深度學習技術，其中自動標記工具，可快速產生大量供人工智慧學習資料庫，再搭配即時軟體演算法，降低運算平台成本。

郭峻因說，要教ＡＩ人工智慧辨識路上物品，必須先標記相關資料，但人工標記相當耗時，因此團隊開發出全球第一個自動標記工具ezLabel，人工標記一千多張照片需要三十多分鐘，用此工具只需三分鐘，速度快十到十五倍以上，還能標記物件行為、場景分割，也能進行資料管理和分析，去年獲得AUDI汽車兩項大獎。

郭峻因指出，目前已建置超過一千五百萬筆適合台灣地區自駕車影像辨識的ＡＩ標記資料庫，包含車輛、行人、機車和腳踏車，還有車道線與交通標誌紅綠燈資訊，天候類別包含白天、晚上、雨天和逆光，今年要把資料量提升到三千萬筆，並將免費開放學界使用，也跟產業界合作。

團隊系統使用的嵌入式深度學習模型，可偵測超過兩百公尺外的車輛，比起目前市面應用的YOLO V2演算法可偵測的距離還多四倍，準確度高十％，可偵測的圖像也更小，可用於nVidia自駕車平台即時運算。

這套ＡＤＡＳ系統還開發出「第三隻眼睛」，郭峻因說，開發出的ＡＩ行為分析預測技術，標記超車行為模式後，不只是車輛，機車超車也都能辨識，甚至能準確預測後方車輛於未來三秒內是否超車，可作為駕駛人及自駕車的第三隻眼睛，守護行車安全。

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