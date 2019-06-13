無名英雄立大功／發現首例不居功 謙稱通力合作

2019-06-13

〔記者簡惠茹／台北報導〕台灣第一例秋行軍蟲確認，來自上週六飛牛牧場的一名張姓遊客熱心舉報，這位爸爸一個細心的拍照確認舉動，揭露隨風而來的蟲害危機，讓政府可及早防堵，不少民眾感謝他守護台灣。他說，案例確認不是他一人的功勞，而是從民間、媒體到政府的通力合作，希望有更暢通的通報機制，讓大家一起阻止秋行軍蟲危害台灣農業。

張先生表示，秋行軍蟲在國際上早已造成重大蟲災，在非洲更造成嚴重災害，亞洲也快速蔓延，他是化學背景，但對於蟲害防治很有興趣，一直在研究秋行軍蟲的資料。

端午連假時，張先生帶兒子從台中到苗栗飛牛牧場玩，花一百元買牧草讓兒子餵綿羊，結果牧草拿起來後，看到兩、三隻蟲掉出來在地上蠕動，因為他研究秋行軍蟲照片很多次了，一看到掉出來的蟲身上四個點、還有Ｙ型頭縫線，心裡馬上驚覺「不妙」。

他擔心自己判斷錯誤，先把照片傳給曾在國外看過秋行軍蟲的學者確認，也隨即向牧場人員說明，這是台灣目前嚴加防範的害蟲，請立刻通報牧場主管，越快越好，還要聯繫農業局或相關單位，請他們馬上來處理。

盼通報專線24小時暢通

張先生也馬上打電話通報防檢局，可能因為連假，沒人接聽。他馬上聯繫自由時報，希望透過媒體的力量協助。本報記者上週六接獲訊息，立即協助通知防檢局官員；防檢局隔日立刻派員專程到飛牛牧場抓蟲採樣，週一基因鑑定確認、正式對外公佈蟲害侵台。

張先生說，很不希望看到這隻害蟲出現在台灣，但是既然確定了，希望防檢局擴大建立二十四小時暢通的通報專線，能有更多民眾踴躍舉報害蟲、守護台灣農業。

秋行軍蟲4種通報方式

張先生（左）昨天到農委會說明自己發現蟲的過程。 （記者簡惠茹攝）

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