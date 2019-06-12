多年耳鳴 腦出血肇禍

2019-06-12

記者蘇孟娟／台中報導

耳鳴千萬不要再掉以輕心！

嚴重眩暈、嘔吐 才掛急診

台中一名6旬婦人耳鳴多年，甚至晚上睡覺時均會感覺到左耳「轟轟作響」，卻不以為意，直到突然嚴重眩暈、嘔吐掛急診，竟是小腦出血，經檢查發現原來是硬腦膜動靜脈瘻管肇禍，經緊急開刀移除腦出血血塊並阻斷動靜脈瘻管處的不正常血流，讓腦壓下降後，保住性命。

中山醫學大學附設醫院神經外科醫師楊道杰指出，硬腦膜動靜脈瘻管是一種硬腦膜上的血管病變，主要是硬腦膜動脈異常生長且連接靜脈，因動脈血液直接進入靜脈，造成腦壓上升，目前發生原因未明。

楊道杰指出，硬腦膜動靜脈瘻管依瘻管位置不同會出現不同的臨床症狀，最常見的是位於耳後岩骨靜脈竇的瘻管，會產生韻律跟心跳同步的脈搏性耳鳴；此外，因腦壓上升，患者會漸漸出現頭痛、神智不清、視力障礙、癲癇發作等，嚴重者甚至會因腦內靜脈反流發生腦出血。

取出血塊、止血 保住性命

這名6旬婦人左耳耳鳴2、3年，嚴重時，甚至無法入眠，之後也伴隨有慢性頭痛、視力模糊等問題，但婦人未特別在意，直到突然出現嚴重眩暈、持續嘔吐下到醫院急診，經電腦斷層發現小腦有直徑3公分大的出血，再以腦血管攝影找到原來是硬腦膜動靜脈瘻管造成。

婦人經緊急手術移除血塊，再阻斷不正常血流，讓腦壓下降，終於保住性命，恢復意識，因小腦影響平衡，婦人目前復健中。

楊道杰表示，硬腦膜動靜脈瘻管、頸動脈嚴重狹窄，或是頸部腫瘤等疾病，初期多半沒有明顯症狀，但均可能出現耳鳴症狀，若持續放任不治療，有可能導致中風、腦出血，甚至喪命，千萬不可輕忽。

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