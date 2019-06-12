「微整」先控制血壓、凝血 避免瘀青、腫脹復原慢

2019-06-12

文／林靜芸

宇婷（化名）與同事在連假前結伴去做微整，計畫連假後漂漂亮亮上班。兩個人的狀況類似，所以同樣打了玻尿酸以及肉毒桿菌！

離開診所以前，同事沒有異狀，宇婷有輕微腫脹；放假期間，同事一天比一天漂亮，宇婷卻是瘀青擴大，臉腫得像豬頭，更糟的是連假結束，宇婷的臉還無法復原！

微整風行，一般人的認知是微整沒有修復期，宇婷的狀況又是怎麼回事呢？

原來宇婷的父親有高血壓，宇婷本人平常血壓是140/90mmHg左右，宇婷沒有不舒服，所以不當一回事，只靠維他命、蜂王乳等保健食品「通血路」，醫師回溯性檢討，宇婷微整之後瘀青腫脹的原因正是高血壓以及凝血體質。

最新定義的高血壓是高於120/80mmHg，宇婷自以為140/90mmHg只高一點點，沒注意到她緊張時，血壓會高到190/120mmHg，微整號稱低疼痛，但是治療前的擔憂，治療後的焦慮，都會讓血壓升高。宇婷因血壓高，局部容易出血，加上服用保健食品造成出血體質，應該都是治療後延遲復原的原因。

醫師建議宇婷下次微整以前控制血壓，停掉保健食品，有了充分準備，宇婷第二次的愛美終於能夠享受微整微修復期的特色了！

提醒有高血壓的人在接受任何治療前，都該先控制血壓。有一種狀況叫做「白袍恐慌症」，指的是平常血壓正常，到醫院會量到高血壓與心跳變快。若有這種狀況一定要告訴醫師，微整前先服用藥物，可以避免治療瞬間高血壓造成瘀腫。

至於為了預防血管栓塞而服用抗凝血劑的病人，須由原處方醫師評估是否可以暫停。如果必須持續服用抗凝血劑，而病人願意接受微整之後需要較長的恢復期，那麼服用抗凝血劑的人還是可以接受微整。

（作者為聯合整形外科診所醫師）

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