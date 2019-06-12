喉嚨沙啞兩週險要命 竟是胸主動脈瘤剝離

2019-06-12

記者陳建志／台中報導

66歲的朱先生近來因喉嚨莫名沙啞2週，二度到診所看診都沒效，改到醫院檢查，醫師以內視鏡檢查他的聲帶發現完全不會動，接連安排X光和電腦斷層檢查，赫然發現他有嚴重的胸主動脈瘤剝離，緊急安排「主動脈血管內支架置放手術」治療，才化險為夷。

亞大醫院心臟血管外科主任劉殷佐表示，這名患者罹患高血壓、糖尿病多年，卻沒有好好控制，才會種下病因，檢查後發現胸部有約6公分大的主動脈瘤，且已有破裂跡象，趕緊替他進行「主動脈血管內支架置放手術」，從鼠蹊部將支架送到患部後，開展支架，強化主動脈壁脆弱的部分，讓血液順利在主動脈內流動，避免主動脈瘤破裂。

壓迫返喉神經 引起不適

劉殷佐指出，主動脈由心臟延伸出發，一路向下經過胸腔、腹部再進入下肢，其中腹主動脈瘤發生機率約7成，胸主動脈瘤較少見，且位於胸腔間，平時若無症狀很難察覺，當胸主動脈瘤壓迫到返喉神經時，才可能出現聲音沙啞、喉嚨不舒服的症狀。

劉殷佐並說，人的血管由內膜、中膜和外膜所構成，主動脈則是人體最大的血管。主動脈瘤指的是主動脈壁異常膨大，並不是指癌症，當血管內膜異常變大，會導致管壁變薄，就像吹氣的氣球一樣，一旦膨脹到一個程度就容易破掉，危及生命安全。

緊急置放支架 化險為夷

亞大醫院耳鼻喉科醫師邱建仁表示，喉嚨沙啞在耳鼻喉科門診很常見，但因胸主動脈瘤造成的聲音沙啞則不常見，且不容易在第一時間就找出病因。還好患者在發病前就透過檢查找出病因，及時進行主動脈血管內支架置放手術治療。

劉殷佐提醒50歲以上民眾，若有抽菸、高血壓、主動脈曾受過外傷、細菌感染等情形，當出現胸痛、聲音沙啞、咳嗽、吞嚥困難、咳血等情形，應立即赴醫檢查；平時也應多攝取穀類、蔬菜水果，培養良好運動習慣，控制三高，並戒除抽菸習慣，才能維護心血管健康。

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