農委會開發AI判圖系統 速揪秋行軍蟲

2019-06-12

〔記者簡惠茹、蔡政珉、張議晨／綜合報導〕台灣在苗栗發現秋行軍蟲襲台首例後，宜蘭頭城和嘉義義竹也傳出疑似案例，鑑定結果預計今晨出爐；昨日又傳出宜蘭大同鄉又發現有疑似蟲體案例，防檢局今將前往採樣。由於陸續收到大量民眾傳來照片舉報，農委會副主委陳駿季表示，將開發人工智慧AI判圖系統，協助民眾用APP第一時間辨識，防檢局再予採樣，加快通報辨識速度。

宜蘭大同又發現疑似蟲體案例

行政院長蘇貞昌昨天前往苗栗視察時則表示，將成立中央緊急應變小組，同樣要求地方縣市政府成立，全力防疫，若有地方或中央單位有所疏忽，「責任追究、毫不客氣」！

農委會副主委陳駿季說明，目前全台布點五百處性費洛蒙誘集器監測點，都還沒有捕捉到成蟲，代表目前幼蟲是第一代，這個時間點由農民去察看最省時，所以鼓勵農民照相回傳。

陳駿季指出，農試所開發過AI辨識系統，應用於蘭花溫室小型害蟲，人工判讀一張圖要十幾分鐘，現在幾秒鐘就看得出來。但建置系統需要一到兩千張樣本照片，提供機器學習，秋行軍蟲的AI辨識系統需要一段時間累積。

陳駿季也表示，目前許多民眾傳回照片舉報疑似蟲體，應是斜紋夜盜蛾，若分不清是秋行軍蟲或是斜紋夜盜蛾，建議先用藥防治，同時通報防檢局採樣送驗，驗出確定是秋行軍蟲時，立即進行作物的掩埋、銷毀。目前台灣有食用的甜玉米、飼料用的青割玉米兩種玉米田，合計三萬多公頃，是首要監控、防治焦點。

陳駿季強調，這二到三週是清除秋行軍蟲的關鍵期， 因為還是幼蟲，還沒繁衍，因此會全面布局監控、徹底銷毀；而近日下大雨，有助將秋行軍蟲打落到土裡，淹水後會死亡，對防疫有正面作用。

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