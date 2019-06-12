教部投注14億 助700名博士生找頭路

2019-06-12

23歲李佳穎 年薪目標500萬

〔記者林曉雲／台北報導〕以前讀博士學位，首選工作是當大學教授，但少子化趨勢下，大學教職缺少，博士前途現隱憂，再對照產業界具有人才需求，教育部近六年花了十三．七億元搭橋產業界，幫約七百名博士生找頭路。二十三歲的台大博士生李佳穎是受惠者，她是台大生技系第一個由學士直攻博士的學生，預計三年後拿到博士學位，未來投入生技產業、年薪可望有五百萬元。

論文研究由產學共同指導

教育部政次劉孟奇表示，教育部以前為學界培育博士，現在推動培育產學博士，寫論文階段就接觸產業界，以產業視角提出解決問題的策略。培育一個博士要四到六年，有些博士生已經協助企業建立新部門或有創業準備。

「產學合作培育博士級研發人才計畫」從一○三年開始，採取碩博士五年一貫或博士四年模式，論文研究由大學與產業共同指導，並爭取企業或法人研究經費，培育博士務實致用研發能力。教部每年投入一億元，目前已培育四○七名博士生研發人才，合作企業有三九四家。

「大學產業創新研發計畫」則從去年開始，由教授帶領博士級研發人才，針對行政院「五＋二產業創新方案」，與產業共同合作研發及高階人才培育。此計畫一次三年，去年投入二．七億元，參與計畫博士生一四七人，參與企業九十九家，今年再累編到六億元預算，預計倍數成長為三百人、兩百家企業。

教育部昨開記者會公布成果，邀請數名博士生分享。台大博士生李佳穎表示，本來目標就是進入產業，原本只想讀到碩士，在陳進庭教授指導下，與新藥開發公司合作，她的研究計畫是「臨床前試驗發展之藥物傳輸系統實驗室建置」，與不同廠商接觸合作下，了解產業面對的問題，實驗計畫的思考方式與學術上有很大差異，更深入劑型設計知識與應用。

台北醫學大學博士生宋亭儀表示，她選擇北醫大的學程，除有學術之外，也與產業緊密接軌，成為劉景平院長團隊，研究大小分子新藥開發，打造自己成為產業需求的高階人才。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法