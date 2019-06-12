稻農別搶收！災害救助補助更多

2019-06-12

〔記者簡惠茹、廖淑玲／綜合報導〕嘉義和雲林地區正值一期稻作收割季節，卻遭「雨神」打亂期程，農民擔心稻作倒伏，只要雨一停就搶收。農委會主委陳吉仲昨緊急呼籲稻農不要搶收，農委會有完整的災後救助，比搶收的收入高。

農糧署說明，公糧收購以乾穀為標準，搶收的水稻水分高，換算成乾穀的數量變少，價格比較不好；現在搶收的乾穀價格每台斤十九元。農委會收購災害穀，餘糧收購價格每公斤二十二．六元，含烘乾堆疊費用，計畫和輔導收購價則是每公斤二十四元，加上還有天然災害現金救助，農民真的無須搶收。

農糧署副署長莊老達補充，災損若超過二十％，便啟動天然災害現金救助，每公頃救助一萬八千元，不會比搶割賣到市場上收入來得差。

近日豪雨恐造成農損，農委會已成立災害豪雨應變小組；農糧署為加快農民回報受災情形，本月公布新的修正要點，農民可以自行在第一時間拍攝受災照片，包含拍攝日期、可識別田區位置的背景及衛星定位資訊，並自行標示田區坐落地段，於公告受理期間內送基層公所備查，就可以作為參考佐證資料，加速公所的現場勘災速度。

農糧署說明，所有農作物災害都適用該要點，而水稻倒伏後，很快就會發芽，農民更可以透過這個修正要點，主動拍照回傳災情，讓公所趕快來現勘，隨即把可以收割的稻米收穫完成，損失就不會這麼慘重。

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