鋒面南移 中南部山區防致災豪雨

〔記者蕭玗欣、萬于甄、王俊忠、劉婉君、黃佳琳、佟振國／綜合報導〕今年梅雨季首波滯留鋒面和西南氣流襲台，昨日北部及中南部陸續遭豪雨襲擊，多處淹水，高雄市飆出全台最大時雨量八十二毫米。氣象局示警，週五以前鋒面滯留在台灣附近，全台都要留意局部大雨或豪雨，還會有中尺度對流發展，容易造成短時強降雨、雷擊和強陣風等劇烈天氣，尤其中南部山區恐出現致災性豪雨，請民眾特別留意。
氣象局預估，今天鋒面由中部往南移動，主要雨勢會集中在中南部地區，有大雨或豪雨發生機會，中南部山區恐出現致災性豪雨，北台灣雨勢則會稍緩和。氣象局也提醒，這波鋒面影響台灣最劇烈時間是昨天凌晨到白天，以及週四到週五期間。
昨凌晨鋒面抵台，北台灣首當其衝，但因為較強對流雲系大多出現在海面上，鋒面進入北部陸地後明顯削弱，北台灣雨勢較中南部小；南台灣一早就因西南氣流影響遭豪雨襲擊，午後鋒面移動到中台灣，中彰投、雲嘉南地區都發生豪雨，入夜後各地大雨才逐漸緩和。
高雄岡山一處淹水超過50公分
氣象局統計，昨雨勢最明顯發生在中部山區和南部平地，全台最大時雨量為高雄市燕巢區金山八十二毫米、雲林古坑八十毫米、嘉義溪口七十毫米；最大日累積雨量是台中市雪嶺三○一．五毫米，南投合歡山頂也有二二八毫米。
暴雨所及，高雄岡山、燕巢淹水嚴重，岡山區嘉興路一帶淹水超過五十公分；南投縣鄉道投八十九線力行產業道路瑞岩至翠巒路段多處坍方落石與泥流；成功大學一株鳳凰木傾倒、壓到騎機車經過的男大學生，幸無大礙。
南投山區3天雨量估達800毫米
氣象局預估，十一日至十四日的三天總雨量，南投山區最高可達八百毫米；台中山區最高上看七百毫米；苗栗、嘉縣、高屏和台東山區有機會達六百毫米。平地方面，包含新北市、桃園市、彰化縣、南投縣最高可累積至四百毫米，高雄為五百毫米。
氣象局也預估，週六、下週日鋒面將移動到巴士海峽，南台灣有陣雨或雷雨發生，且有較大雨勢，其他地區雨勢將可望趨緩。