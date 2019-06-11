胃食道逆流？ 食道動力學檢查對症下藥

2019-06-11

文／葉秉威

飲食習慣西化以及肥胖等問題，導致胃食道逆流患者越來越多。根據統計，目前台灣盛行率高達25%。

◎胃食道逆流的症狀可分成「典型」及「非典型」：

●典型症狀包括：胸口灼熱感、酸水逆流等。

●非典型症狀則千變萬化，可能以胸痛、吞嚥困難、慢性咳嗽、聲音沙啞、喉頭異物感等症狀表現。由於它的多變性，患者常常會徘徊在心臟科、耳鼻喉科及胃腸科，但往往得不到答案。

對於典型症狀患者，可以胃藥的反應協助診斷；但若是症狀不典型，甚至出現吞嚥困難、體重減輕、解黑便等危險症狀，通常需要內視鏡檢查來排除是否有惡性腫瘤的可能性。

對於某些患者，胃鏡檢查呈現正常或是輕度逆流性食道炎，但使用胃藥，甚至是氫離子幫浦阻斷劑，效果仍不盡理想。此時就必須懷疑，這些症狀都是食道逆流造成的嗎？

此時只有食道動力學檢查，才可以幫我們解答。

食道動力學檢查包括：高解析度食道壓力檢測及24小時阻抗及酸鹼檢測。有些疾病，像是食道弛緩不能或食道痙攣，常以吞嚥困難、胸口疼痛來表現，但內視鏡檢查往往無法診斷。

高解析度食道壓力檢測是使用一條佈有壓力感應器的細長管路，經鼻孔放置於食道後，藉由喝水來偵測壓力改變，來診斷內視鏡無法檢測的食道蠕動疾病。

24小時阻抗及酸鹼檢測，則是用一條更細的管路置放於下食道括約肌上5公分處，並連結一台輕巧主機，放置一整天來監控食道內酸鹼及電阻的改變，症狀與逆流發生是否一致，來研判是否有逆流發生，是酸性還是非酸性逆流？是食道敏感還是功能性心灼熱？

胃食道逆流雖不是重病，但以單純內視鏡檢查，其實遠不足以診斷這些與逆流症狀相似的食道疾病。惟有藉由食道動力學檢查，才有辦法正確診斷及對症下藥。

（作者為台安醫院胃腸肝膽科醫師）

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