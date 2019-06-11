《杏林點滴》腰痠背痛 老是痛同處 小心腫瘤作怪

2019-06-11

記者林惠琴、羅碧／專訪

現代人經常有腰痠背痛的症頭，不少人可能以為只是小毛病，但台北榮總副院長陳威明提醒，夜間特別疼痛、休息時也痛、固定痛一處、體重明顯減輕等症狀，小心是腫瘤作怪，千萬不要輕忽，最好進一步檢查。

陳威明表示，常見癌細胞轉移至骨頭的6種癌症，包含乳癌、肺癌、攝護腺癌、腎臟癌、甲狀腺癌、泌尿系統癌症，腰痠背痛是可能症狀之一，但不像老化休息會好、躺著就可改善，腫瘤作怪則是無時無刻都會痛；若出現白天痛、夜間也痛，或是有體重明顯減輕等情形，應儘速就醫檢查。

陳威明指出，有些關節附近疼痛也是腫瘤造成，腫瘤常見長在關節附近，若疼痛固定一個地方，休息都不會好，就要注意，同時也不要都當成退化性關節炎。若是年輕人或中年人，有可能是免疫系統疾病（如紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎等）所引發的疼痛。

陳威明也提供就醫科別選擇建議，例如脊椎、坐骨神經痛，包含骨科、復健科、神經內外科均可就醫；要開刀的病症可找骨科、神經外科；不用開刀可看骨科、神經內外科、復健科；免疫系統引發的關節炎，則需找免疫風濕科醫師治療。

根據統計，北榮骨科門診病患中，只有10％左右需要手術治療，大多可先採保守治療，並非看骨科的病人就一定要開刀。

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