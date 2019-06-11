會考成績 精熟占比逐年提升

2019-06-11

5A有17066人 占8.07％比去年高 5C占比創新低

〔記者吳柏軒／台北報導〕一○八年國中教育會考成績單寄發，台師大心測中心統計指出，會考自一○三年實施以來，精熟（Ａ）人數占比逐年提升，待加強（Ｃ）人數占比逐年下降，今年五科皆得Ａ的高分考生有一萬七○六六人，占比八．○七％，比去年七．七七％升高，今年拿五Ｃ考生則有一萬四一九○人，占比六．七一％，則創下歷年最低紀錄。

「減Ｃ」計畫有成效

台師大心測中心副主任曾芬蘭表示，今年考生各科答對率約八十二％到九十％，即可達精熟門檻。而從一○三到一○八年統計，各科得Ａ人數百分比，呈現穩定成長趨勢，其中英語、數學科五年增逾五％；而在各科得Ｃ的百分比則逐年向下，數學、社會、自然科降幅約五％到六％，研判是歷年成績提供各地政府，透過「減Ｃ」計畫、補救教學等措施，改善學生程度。

英語表現 三成待加強

各科表現上，今年較差仍是英語，有卅．二％考生拿Ｃ，其次數學科有廿七．三％得Ｃ；得Ａ表現上，英文有廿二．八％最高，其次數學廿一．八％，顯示英、數學習強者恆強、弱者恆弱雙峰問題仍嚴重。

至於寫作測驗，今年一三○四人拿六級分滿分，較去年大減千人，但曾芬蘭解釋，主因今年全國考生較去年大降一萬多，以比例來看，今年寫作滿級分占○．六一％，比去年○．一％多。

高師大副教授謝奇懿分析寫作指出，今年考題「青銀共居」，許多考生用爺爺奶奶為例，但有多元面向，有考生引述周遭的銀髮族情感記憶，如與鄰居獨居奶奶相處、聽原住民長者唱歌謠等，看出年輕世代對青銀議題的觀察，有包容、有尊重，盼未來互利互惠，也感受到年輕人活力與潛力。但也發現有人喜歡套用「句子」卻無法跟文章融合，亦發現錯字過多問題。

台師大教授謝豐瑞則分析數學非選題指出，第一題考防曬乳防曬係數計算，與生活結合的素養題適合教學，但考生閱讀及表達能力待加強，多人不理解「多一倍」的定義；另題考圓柱體反射牆上的影子，是生活中自然現象，但不少考生不夠理解。

國中會考各科人數百分比變化

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