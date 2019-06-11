長榮航：6月營運不樂觀

2019-06-11

〔記者王憶紅、蕭玗欣／台北報導〕罷工影響乘客搭乘意願？長榮航空昨天指出，在新機加入下，六月運能年增六．四％，但訂位率不增反減，較去年同期減少四％，一增一減，六月表現恐不樂觀。

長榮航空昨公告五月營收一四九．四三億元、月減四．四％。長榮航空表示，桃職工會罷工投票結果六月七日才揭曉，因此五月營收表現還算差強人意。長榮航空五月營收結構中，客運營收為八十四．一三億元，較四月的八十三．六九億元成長。長榮航表示，主要是新機加入，運能較四月增加六．八％。且桃職工會是否通過罷工投票，六月七日才公布，因此對五月營運影響有限。

長榮空服員可能啟動罷工，交通部協調軍機幫忙，桃園市空服員職業工會指交通部此舉是做長榮航空的靠山，所以長榮在幾次協商會議中態度強硬。桃空職工華航分會會員黃慧甄表示，估計華航光是六月空服人力缺口就達三百人，七、八月傳統旺季的缺口將更嚴重，根本無餘力協助疏運。

交通部次長王國材回應，立榮航空在馬祖、花蓮等國內航線都是獨飛，這不是協助資方，而是協助旅客，這是交通部的責任。交通部強調，勞工爭取勞權與政府維護民眾公共利益應是一體兩面、相輔相成，而非互斥。

華航表示會衡量機隊、人力，運能許可內協助，估對空服員影響不大。

旅行業：不該把旅客當籌碼

旅行公會全聯會召集人李奇嶽指出，交通運輸具大眾公共利益性質，交通部協助疏運，只是做分內事。社會尊重工會有合法罷工權，但不能無限上綱，旅客、旅行社不該作為籌碼。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法