國人好發大腸癌 員榮剖析5大問

2019-06-10

記者顏宏駿／彰化報導

藝人賀一航罹患大腸癌病逝，引發國人諮詢大腸癌相關問題增加，員榮醫療體系彙整出民眾提問最多的5大問題並說明。

員榮醫療體系員生醫院院長郭武憲表示，大腸癌是國人最好發的癌症，但早期並無明顯徵兆，往往要到晚期，才會伴隨如排便頻率改變、有便意卻排不出來、排便完仍持續有便意、有暗紅色便血、大便形狀變細、腹瀉或便秘、腹部脹痛、食慾減低、體重減輕、貧血，甚至肝臟、肺臟轉移等症狀。

郭武憲列出民眾常見5大問題：一、我會不會得？二、如何避免？三、需接受何種檢查？四、做大腸鏡痛不痛？五、如何才算完整治療？

郭武憲說，大腸癌約20%與遺傳、基因有關，80%則跟肥胖、生活型態不佳、低纖高脂的飲食、年齡增長等因素有關。

郭武憲說，大腸鏡檢查是降低大腸癌發生率及死亡率的有效工具，但許多人因怕痛而不願做，現在無痛內視鏡已廣被接受，全大腸鏡檢查並不難完成。另外，心肺功能不好，或是年紀較長的民眾，並不適合使用麻醉的檢查方式，則可考慮免麻醉無痛方式。

在大腸鏡檢查前，要清除體內宿便，許多人吃瀉藥有不愉快經驗，他建議，民眾在大腸鏡檢查前一週就進行「高纖、易消化飲食」，不要留太多宿便在體內，吃瀉藥後就不會頻頻跑廁所。

郭武憲提到，跟肺癌、乳癌、子宮頸癌相較，大腸癌治癒率相對較高，5年存活率可達80%以上，即使是癌末病人，好好治療，治癒率也有30%。早期發現的治療選擇較多，如使用內視鏡切除、微創手術等，隨著期別增加則須接受外科手術、輔助性化學、標靶、放射治療等。

民眾要養成良好的飲食習慣，避免攝取加工紅肉、油炸燒烤類，以及其他高熱量食物，而要多攝取膳食纖維與顏色多樣的蔬果，如五穀類、菇類、南瓜、青花菜，有助於排便，就能降低大腸癌發生率。

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