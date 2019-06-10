《愛肝加油站》糖尿病患者 易併發肝膿瘍

2019-06-10

文／許金川

Q：我的媽媽今年75歲，3週前莫名高燒、疲倦、腹部悶痛，就醫檢查後才發現原來是肝臟內有感染、化膿，醫師趕緊讓她接受抗生素治療，且安排她住院，目前已經沒有發燒，但是肝臟那顆膿瘍的體積並沒有縮小，我們真的有點心急了，請問除了抗生素之外，肝膿瘍還有其他更好的治療方式嗎？

我的媽媽平日身體狀況還不錯，唯獨糖尿病控制比較差一點，請問怎麼會突然發生這麼嚴重的感染呢？

A：肝膿瘍是肝臟內部病原菌感染，引起肝臟組織發炎壞死，在肝膿瘍初期，病患幾乎沒什麼症狀，但隨著膿瘍變大，病人會開始出現發燒、右上腹痛、倦怠，甚至黃疸等症狀。

臨床上，細菌感染是最常見引起肝膿瘍的原因，細菌可能來自於膽道或血液，如果肝臟附近的器官有發炎，也可能直接波及肝臟引起肝膿瘍，其中糖尿病患者是肝膿瘍的高危險群，且最常見的菌種為「克雷伯氏菌（Klebsiella）」，這可能與糖尿病患的免疫屏障較差有關。

理應存在腸道內的克雷伯氏菌跑入血液，隨著血液循環至肝臟，進而引起肝膿瘍。據統計，高達1/3的肝膿瘍病患都有糖尿病。另外，還有一種肝膿瘍則是阿米巴原蟲感染到腸道引起的，不過隨著環境衛生改善，目前已經很少見了。

依據細菌培養結果注射抗生素治療，必要時加上引流是治療肝膿瘍的兩大要素，不過，可否進行引流則端看膿瘍有無液化而定，引流通常都是在超音波或電腦斷層定位引導下，進行單次抽吸或是放置一條體外的引流管。

若是膿瘍的範圍不大，且引流效果也不錯，大概3週內可以完成治療，但如果膿瘍的範圍較大，病患持續發燒或是膿瘍遲遲沒有液化無法做引流，那整個療程可能就會延長到1個月以上了。

只有極少數患者在使用抗生素及膿瘍引流後，仍療效不彰，此時就要考慮手術切除膿瘍的部位，以防造成更嚴重的感染。

（作者為台大醫學院內科名譽教授、財團法人肝病防治學術基金會董事長）

●肝病防治學術基金會備有B型、C型肝炎治療小手冊、肝癌治療小手冊及好心肝會刊，提供民眾免費索閱。肝基會諮詢專線：0800-000-583，網址：www.liver.org.tw。

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