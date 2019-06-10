寶寶及早服疫苗 輪狀病毒不侵擾

2019-06-10

文／朱世明

10個月大的瑋瑋（化名），嚴重上吐下瀉被媽媽帶來急診，因為一天頻繁的嘔吐及腹瀉已呈現脫水現象，醫師立刻安排住院治療並檢查原因，確診為輪狀病毒感染，引發嚴重腸胃炎合併脫水。經過7天住院治療後康復出院。

但瑋瑋在14個月大和近5歲時，反覆感染輪狀病毒性腸胃炎而入院治療了兩次，讓爸爸媽媽疲於奔命。

輪狀病毒較常於秋冬之際流行，全世界兒童95%在5歲之前都曾受到輪狀病毒感染，會引發腹瀉及嘔吐，腹瀉可能多達一天20次，可能因此脫水，甚至導致電解質不平衡，引發癲癇，需要住院治療。

大多數兒童第一次感染輪狀病毒是在未滿1歲時，而且第一次感染輪狀病毒通常病情最為嚴重。

輪狀病毒是導致嬰幼兒急性腸胃炎的主要原因之一，佔全球兒童急性腸胃炎住院率約39%，我國因腸胃炎住院的兒童中，也有12.8%是感染輪狀病毒，在流行季節時（特別是每年9月到隔年3月）高達30%。

曾有一項調查顯示，92%因輪狀病毒感染住院的寶寶未接種疫苗，且大多數家長並未注意到接種疫苗的重要性。

輪狀病毒疫苗為口服疫苗，通常吞服2週後即具備防禦能力。寶寶最早可於6週大時做第一劑接種，並於10週大時完成口服疫苗的完整接種。家長應善用寶寶滿月的第一次檢查，與醫師討論接種疫苗等早期預防措施。

輪狀病毒具高傳染性，且能長期生存在孩童的玩具、用品上達數天之久，即使勤洗手、常做環境消毒，防止病毒傳播的效果仍相當有限，故目前最有效的預防方式還是接種疫苗，在寶寶體內建立起一道自然防線，抵擋病毒入侵。

（作者為林口長庚紀念醫院新生兒科主任）

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