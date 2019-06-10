教長︰強化提醒 兩岸交流勿踩紅線

2019-06-10

確保平等、互惠 避免落入中國統戰陷阱

記者黃以敬、林曉雲／專訪

中國教育統戰台灣，各級學校都不放過，教育部長潘文忠表示，台灣是民主自由的國家，兩岸交流必須基於平等互惠的原則，嚴守兩岸人民關係條例的相關底限；政府不會限制教育交流，但會加強提醒各級學校，任何交流不可涉及政治目的，避免落入中國的統戰陷阱。

台灣民主自由 交流仍需嚴守兩岸條例底限

潘文忠表示，面對中國的教育統戰，政府回到兩岸人民關係條例第三十三條之三作為底限，亦即不得與中國的黨務、軍事、行政、具政治性機關、團體或涉及對台政治工作、影響國家安全或利益之機關、團體為任何形式之合作行為；也不得有涉及政治性內容之合作行為，且不得與中國聯合設立政治性法人、團體或其他機構。兩岸條例也明訂台灣各級學校與中國的學校，締結聯盟或為書面約定之合作行為，應先向教育部申報，締結聯盟或書面約定之合作內容，不得違反法令規定或涉有政治性內容。

潘文忠指出，學校對學校間常態性交流是允許的，兩岸間學校簽訂書約行之有年，但須報部先行審核，因為教育學術必須是有對等、互惠的交流。教育部已針對書約和交流展開檢視，召開跨部會的會議，對書約交流研議分類，並進行附表的盤點修正。究竟是短期交流，或是講學授課，將訂出明確的標準，避免學校誤觸法令，學校教職員個人赴中交流也要事先報教育部核准，避免誤踩紅線。

教部要求大學自我課責 須留下交流紀錄

中國把教育統戰對象擴及我國頂尖大學優秀學生幹部，以低價參訪團行習近平洗腦教育，甚至台大、政大等校公然為中國宣傳具政治性的學生活動。潘文忠表示，針對中國科協自二○○二年發起港澳台青年交流計畫「玉山計畫」，每年暑假邀請大學及碩博生赴中國北京和南京實習。教育部主動發函台大、政大等校，要求下架該活動的計畫公告，就是教育部主動因應的作為。

部分大學張貼和中國有關的實習活動，卻未注意活動的內容是否有違反兩岸關係條例疑慮。潘文忠表示，學校對於來自中國的活動宣導，應該檢核、把關，若活動內容明顯具有中國政治目的，不能由學校公告，因為代表某種鼓勵和認證。

此外，教育部也要求學校自我課責，如有兩岸互訪交流活動，必須要留下參訪紀錄，目的不在管制，而是提醒學校注意，如果教育部接獲檢舉，也可有所依據釐清和查明，申請計畫和實際的參訪內容須相符。

中國從二○○八年開始千人計畫或萬人計畫，以海外攬才政策，發展國家戰略目標，我國國民如參與，都牴觸兩岸人民關係條例第卅三之一條規定，未經許可參與即觸法。

前中央大學教授、遙測專家陳錕山，因入選中國第十批「千人計畫」創新人才長期項目，於二○一四年棄職投共，造成學界震驚、學校受創。

潘文忠表示，中國傳出的我方參與千人計畫的名單未必完全真實，其中多是退休人士，但確實也有現職人員，且有工商機構和科研機構人員涉及。陸委會蒐集到的卅三人名單，行政院已組成專案小組深入查察。中國限制不能超過五十五歲，且要在中國北京工作三個月以上，查核並不難，現職教育人員約有六、七人，如確有其事，即違反兩岸人民關係條例等相關法規。

政府積極推高教留才

玉山計畫延攬人才

至於我國學生赴中讀書人數，潘文忠承認確有小增，雖我國不會禁止學生赴中讀書，但提醒兩岸學術自由落差甚大，學生要注意相關權益是否受損。潘文忠強調，我國政府也在推高教留才，國內一些大學、特別是頂尖大學，已更積極主動到高中宣導留人才，玉山計畫也延攬到不少人才，高教深耕計畫則是要壯大台灣高教，呼籲台灣師生珍惜自由的學風、學生為主體的自由學習空間。

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