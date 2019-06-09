過度滑手機 腕掌骨關節炎年輕化

2019-06-09

記者陳鳳麗／南投報導

愛滑手機的人要注意！因大拇指基部痛到無法擰毛巾、開門而求診的年輕人變多，經檢查診斷都是罹患腕掌骨關節炎，其共通點是花很多時間滑手機，且愛用拇指和食指操作，南投縣佑民醫院骨科醫師黃裕涵表示，此類患者初期疼痛可冰敷，最重要的是應讓手指多休息，並戴上限制拇指活動的護具，若要滑手機也應改變習慣，由其他手指取代或用筆操作。

「我的手痛到連喇叭鎖都轉不動！」「我擰毛巾時無法用力！」黃裕涵近來常聽到患者主訴這兩種現象，經照X光檢查後，發現他們有的軟骨磨損、有的長了骨刺，都是罹患了「腕掌骨關節炎」。

大學生痛到無法擰毛巾

黃裕涵指出，以前腕掌骨關節炎很少出現在40歲以前，且多數出現在大量使用手指的行業，像美髮師、裁縫師、作家或記者，近來卻有很多是年輕人，有的才上大一就已被此症困擾，而年輕族群多是重度使用手機，一天滑手機數小時，且姿勢固定，大多慣用拇指和食指在滑手機或打字，可說是手機文明病的一種。

黃裕涵說，腕掌骨關節炎一開始發生時，就是大拇指基部往上延伸的疼痛，若不管它，症狀就會愈來愈嚴重，除了痛還會影響到關節活動，接下來可能會在該部位長骨刺、周邊韌帶鬆弛、關節變形…，所以年輕患者不要輕忽。

黃裕涵也說，該關節炎患者初期可吃止痛藥，患部冰敷，若吃止痛藥無法改善，需在患部打類固醇，嚴重的則需要手術，只是手術可能會影響手指的靈活度。

最好的方式是讓手休息，不要再滑手機，且要改變習慣的姿勢，即不要慣用大拇指和食指滑手機或打字，可用其他手指取代，或改用筆來撥、點螢幕，另可戴上限制大拇指活動的輔具護套，才能改善症狀。

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