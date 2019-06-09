抽菸38年 日抽70根／女兒病菸不離手 女兒逝他也倒下

2019-06-09

記者蔡淑媛／台中報導

49歲的賴姓男子10歲就開始吸菸，經營工地合作社為了與顧客博感情吸得兇，去年女兒生病更是菸不離手，抽到經常咳血，女兒過世後，他也病倒，喘到無法呼吸，重度心臟衰竭送醫救回一命；現在他為了小女兒、為了「看到明天的日頭」，戒菸成功及運動、配合治療，心臟恢復良好，要好好陪家人。

台中榮總心臟血管中心醫師王奇彥指出，心臟衰竭有3、4成與抽菸有關，吸菸會造成心血管阻塞，是狹心症、心肌梗塞的危險因子。賴姓患者罹患擴張型心肌病變，一般約5公分的心臟，擴張成6公分多，左心室心臟射出率僅18%（正常值50%），已經心衰竭。

抽到咳血也不怕 躺著喘不過氣

不到50歲的賴姓男子菸齡已經38年，每天抽上70根菸，他說，小時候因為好奇而吸菸，後來無聊就抽，心情不好時手上更要夾著一根菸，2年前出現咳血也不害怕；去年女兒生病住院，照顧女兒之餘就吸菸，吃睡也不正常，女兒病逝後更是整天猛抽菸，抽到喘不過氣、腳水腫，最後是躺著就不能呼吸，後來喘不過氣，只能打119送醫救命。

王奇彥表示，賴男到院後緊急給氧和用藥，包括升壓劑和利尿劑等，除藥物治療、水分控制，每日嚴格監測體重、血壓、心跳及記錄數值，住院9天才出院，第一次回診時還得坐輪椅，不過他已經不敢再抽菸、「答應女兒一定戒菸」，配合用藥和走路運動，養成規律生活作息，並每天監測身體數值、定時回報身體狀況給醫護團隊。

重度心衰竭 手術後為家人戒菸

賴男後來心臟衰竭改善，左心室射出率已經上升到49%，6分鐘步行距離也能從90公尺到330公尺，現在已經戒菸10個月，小女兒一路陪著他戒菸和治療復健，稱讚「爸爸好棒！」

王奇彥說，擴張型心肌病變有3成是自發性退化，但是吸菸和家族史是危險因子，像賴男這類患者要規則服藥、運動，大多就能好轉，提醒癮君子，吸菸會出現COPD（慢性阻塞性肺炎），咳出粉紅色泡泡、下肢水腫、躺著無法呼吸，嚴重到肺水腫，再不治療有致死危機，呼籲及早戒菸和治療保命。

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