世界氣象大會資格遭取消 彭啟明︰中國打壓

2019-06-09

以民間身分獲觀察員資格 中國施壓 次日被拒入場

〔記者楊綿傑、彭琬馨／綜合報導〕中國打壓無所不在！聯合國世界氣象組織（WMO）舉辦的第十八屆「世界氣象大會」，近幾日在瑞士日內瓦召開，天氣風險公司總經理彭啟明及民生公共物聯網召集人呂忠津以民間身分參與，獲得觀察員資格，但中途卻遭中國官員抗議，導致主辦單位取消彭等人的與會資格。

外交部昨嚴正譴責中國蠻橫打壓我國人民參與國際專業交流，也對世界氣象組織未能堅持專業立場，屈服於中國政治壓力的不當做法，表達強烈不滿及遺憾。

聯合國世界氣象組織 48年後台灣人再參與

記者昨越洋聯繫到正在布魯塞爾準備轉機回台的彭啟明，他指出，聯合國世界氣象組織大會四年舉辦一次，今年是當地時間六月三至五日舉辦。前一次有台灣人踏入這場合，是四十八年前的事情，他與呂教授因參與WMO外圍組織成為會員得以與會，兩人皆以民間身分、全程自費參加。

第一天順利入場與會 未發言僅合照

彭啟明說，這三天活動討論「氣象公私夥伴」議題，第一天兩人順利入場參與，因為是觀察員身分，座位非常後面，他們全程未發言，更未有彰顯台灣主權等動作，晚上則參與了瑞士聯邦政府為與會人士辦的晚宴，席間他與多國朋友、氣象局長等合照。

彭啟明判斷，可能此舉引發側目，隔天要再進場參與活動時，不僅被拒絕，連入場許可也遭收回。他當下感到不舒服，但仍禮貌詢問現場人員原因，對方只簡單回答，有人反映不該讓非聯合國會員國人士參與。彭當下再反問是否為中國？對方僅笑笑未回應。

未談及政治議題 彭感到非常錯愕

彭啟明說，後來同行的呂忠津向日內瓦代表處詢問，證實「最近很多聯合國組織都受到壓力」。彭啟明說，他感到非常錯愕，他自認本身為專業人士，並不特別談及政治議題，對於對岸的氣象發展也從未批評，反而對岸有好的地方，會分享給大家知道，如此也被打壓，感到很訝異。

彭啟明說，周遭外國友人獲知此事，建議他未來用他國名義申請參加，但他是台灣人，這次以民間組織身分參加活動，活動主題是「氣象公私夥伴」，許多參與人士都是私部門的人，中國連他也要打壓，「難道逼人表態？」已背棄聯合國的普世價值。

根據民生公共物聯網內部人士指出，呂忠津事發後已提前返回台灣，預計今天清晨返抵國門，昨天無法聯繫到他；彭啟明預計今天中午返台。

外交部昨對此表示，近來中國政府將其所謂「一個中國原則」強加於國際組織及國際企業的做法，幾達瘋狂地步，連衛生、氣候與災害的國際合作也無法倖免。

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