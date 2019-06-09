改善老舊遊樂器材 明年難達標

2019-06-09

業者和縣市政府盼衛福部延長期限

〔記者吳亮儀／台北報導〕許多公園、幼兒園和學校都有兒童遊戲場，但不少遊樂器材已使用多年、老舊毀損，依法應在明年一月完成檢修和改善，業者和縣市政府主管機關紛紛表示難如期完成，希望衛福部延長期限，衛福部正研究是否放寬期限。

依法須明年一月完成檢修和改善

不少縣市曾傳出兒童因遊具受傷事件，例如嘉義市半年來發生三起意外受傷，小孩被滑梯接縫的銳利處割傷頭皮；台中市二二九間市立小學中，只有三間、約一．三％完成備查，遠低於全國均標。

北市國小2成遊具逾年限 難如期汰換

衛福部近日召開「兒童遊戲場設施安全管理規範」研修會議，不少與會單位希望延長改善期限；以台北市的國小為例，一四○所市立國小共二二九座遊具，就有兩成超過十年使用年限，北市教育局人員也在議會質詢時坦承，無法在明年如期完成汰換。

衛福部社家署副司長李臨鳳說，二○一七年一月修正的「兒童遊戲場設施安全管理規範」標準嚴格，要求各縣市明年一月底前完成遊具改善，屆時不合格必須拆除，但很多單位表明難以達標、希望延長期限，最主要原因是有資格做檢修的業者人力不夠，大家都在排隊，或是單位預算短缺、無法如期汰換。李臨鳳表示，目前仍在和各單位以及專家討論是否要延長期限。

有兩個小孩的父親劉先生說，他常帶小孩到公園和學校的遊樂設施玩耍，希望政府好好替他們把關，保障小孩子的安全。

遊樂器材#檢修#期限〈/spa

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法