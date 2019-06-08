在家愛滋篩檢 試劑可網訂超商取

2019-06-08

記者吳亮儀／台北報導

有無套性行為者應至少每年做愛滋篩檢一次，疾病管制署即日起讓網路訂購平台或實體發放定點同時提供兩種篩檢試劑，民眾擇一訂購，只要200元試劑費和45元物流費，可在超商取貨，或在全台408個實體定點取得血液篩檢試劑。

唾液、血液2種試劑可選

疾病管制署「在家愛滋自我篩檢計畫」截至6月，已有2萬5千多人次參與，過去網路訂購超商取貨僅提供唾液篩檢試劑，縣市衛生局、民間團體等408個人工發放定點僅提供血液篩檢試劑。

疾管署宣布，無論是人工發放定點或網路訂購超商取貨，都提供兩種篩檢試劑，民眾可依需求擇一索取。

疾管署表示，民眾只要至自動服務機、人工發放定點支付200元或上網訂購，網址https://otc.cdc.gov.tw，之後選擇鄰近的全家、OK或萊爾富超商支付245元（200元試劑費及45元物流費）即可取得試劑。

篩檢後無論檢驗結果為陽性或陰性，可依包裝指示上傳清楚可辨識的「試劑編號」照片，並登錄檢驗結果及提供轉帳的郵局或銀行帳戶資料，即可於45天內領回200元試劑費用。

此外，若檢驗結果為陽性，就攜帶可清楚辨識「自我篩檢試劑編號」的照片，到愛滋指定醫事機構進行確認檢驗，當次就醫可減免部分負擔。

月底前隨劑附送保險套

疾管署表示，為鼓勵民眾落實安全性行為，即日起前3500名使用網路訂購超商取貨者，將隨盒附贈保險套及潤滑液，人工發放定點自即日起至今年6月30日止，隨試劑發放保險套及潤滑液。

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