咽喉卡痰又燒聲 「慢性鼻竇炎性聲帶炎」作祟

2019-06-08

文／陳建志

一名30歲男性這一年來，老是感覺咽喉部位有東西在流動，只要一開口說話，聲音就會呈現顫抖與沙啞；說話一久，還會喉嚨痛。每晚到了睡前，只要一平躺，還會不停地咳嗽。

就醫時，我發現他有鼻涕倒流，覆蓋在咽喉部位，聲帶呈現紅腫，邊緣呈現不規則。鼻竇X光片檢查更顯示一側上頷竇已經有了鼻竇炎。

其實他罹患了「慢性鼻竇炎性聲帶炎」，起因於鼻竇炎的鼻涕倒流不斷刺激咽喉部位，局部感覺訊息經由咽神經叢向上傳到腦幹神經核後，再透過神經網絡，把運動訊息傳回咽喉部位，造成咽縮肌及喉內肌的不自主收縮與緊張。

鼻涕倒流刺激咽喉 傷聲帶

然後把肌肉收縮後引起的局部感覺訊息，傳回給腦幹，以致形成一個錯誤的神經反射迴路，繼而影響到發聲時，喉部神經無法完美地控制聲門的閉合與開啟，造成兩側聲帶受力面不平均，反覆受傷與發炎。

慢性鼻竇炎患者大多是原本就有過敏性鼻炎，在某次的感冒後，細菌持續感染鼻竇所致。最保守的治療方法莫過於服用抗生素、抗組織胺及化痰劑，或是使用副腎皮質素鼻噴劑，並建議多攝取水分，使鼻涕較為稀釋，以免卡在咽喉部位造成刺激。

患者在接受相關治療後，不僅喉嚨不再感到緊緊的，睡前咳嗽也消失了，連說話時的聲音也逐漸恢復往日的清晰。

如果不治療，聲帶持續受傷發炎，就會逐漸長出聲帶結節，嚴重影響聲音品質時，就只能仰賴手術治療。

若有長期喉嚨卡卡、疼痛或聲音沙啞時，宜正確就醫。

（作者為元景耳鼻喉科神經科診所醫師）

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