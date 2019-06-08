菸、酒、檳榔協同作用 食道癌機率倍增

2019-06-08

文／鄭清源、楊博皓

2018年資深藝人與企業名人相繼因食道癌離世，引發社會大眾重視！

菸+酒 罹癌率20倍

長期的不良習慣與生活不正常，例如喝酒、抽菸、嚼檳榔、吃亞硝胺醃製品、煙燻製品、過燙的食物，或是感染人類乳突病毒等，都可能提高罹癌風險。

酒+檳榔 罹癌率30倍

其中菸、酒、檳榔有「劑量效應」與「協同作用」，使用量越大、罹癌機率越高；既抽菸又喝酒，罹患食道癌風險會變成20倍；既喝酒又嚼檳榔會變成30倍；同時有菸、酒、檳榔的不良習慣，最高可提升至79倍。

菸+酒+檳榔 最高達79倍

食道癌早期沒有症狀，因食道沒有感覺且彈性極佳，即便長腫瘤仍可擴張進行吞嚥，但當腫瘤長到阻塞整個食道，出現連水都難以下嚥的症狀而就醫時，通常已經中晚期；食道黏膜下層就是淋巴，因此容易轉移與多發性。

食道癌如侵犯周圍鄰近部位，食物不易通過，會引起胸痛或反流至氣管造成嗆咳，導致食慾不佳、體重減輕，營養不足導致術後存活率不佳。

如果早期發現食道癌，可藉食道黏膜下摘除術進行治療，一旦轉移或侵犯局部肌肉層，需先化、放療縮小腫瘤後再開刀摘除。

中晚期的治療，可用內視鏡配合達文西機械手臂進行微創手術，僅需4個1.5公分的傷口，減少患者術後的疼痛與恢復順暢。

另外，最新的術中神經監測器能精確辨認喉返神經位置，避免手術中傷害神經導致聲音沙啞及聲帶麻痺。

與早期手術相比，手術的精準度與存活率已大幅提升，但晚期的病人只能進行化療、電療，或支架置放術以減輕吞嚥困難。

提醒有菸、酒、檳榔消費習慣者，及有口腔癌、舌癌、下咽癌、長期胃食道逆流症及食道鬆弛不能症病史者，應定期接受消化道內視鏡檢查。

一般民眾則應安排例行性健康檢查，並保持良好的生活習慣才能防治食道癌。

（作者分別為彰化基督教醫院胸腔外科主治醫師、管理師）

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