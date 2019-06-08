流淚做山葵米香 陳岱聲獲國際大獎

2019-06-08

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕山葵是嘉義縣阿里山區特產，嘉縣青年陳岱聲將「山葵」結合傳統點心「米香」，產製過程因山葵有刺激性，一邊做一邊哭，被稱做「帶著眼淚做出來的米香」，研發成果「黃金山葵米磚」，今年參加在比利時舉辦有「食品界米其林」之稱的2019 iTQi（國際風味暨品質評鑑所）評鑑大賽，勇奪風味絕佳獎一星獎章。

食品界米其林評鑑 挑剔評審盲測

位於比利時布魯塞爾的國際風味暨品質評鑑所（iTQi）是認證高品質美味食品的領導機構。每年iTQi都會從十五間享譽盛名的歐洲餐廚與品酒協會挑選出評審，用挑剔敏感的舌頭，對來自世界各地的食品做盲測評鑑。

「台灣米香驕傲站上世界舞台」

陳岱聲在嘉縣竹崎鄉中和村奮起湖聚落長大，與友人劉仲秦創立品牌「奮起福」，以台灣米為原料製作產品，陳岱聲說，年幼時物資缺乏，餅乾零嘴對山上孩子來說很奢侈，母親總將剩餘的米飯揉成塊狀去油炸，灑上些許糖調味，創作出充滿母愛的甜米餅。

陳岱聲說，台灣米品質佳，以傳統米香出發，結合阿里山山葵，少油低糖，口感蓬鬆酥脆，米香中加點麥芽糖，多次試驗跟山葵調出適當比例，帶點山葵嗆辣卻不會刺鼻，以山葵米磚去參賽，是想表達台灣傳統點心「米香」也可以很優秀，風味不會輸國外的馬卡龍，「很開心能讓台灣米香驕傲地站上世界的舞台。」

陳岱聲表示，製作時因為山葵獨特的刺激性，常引起雙手紅腫不適，試吃各種調配比例的樣品也常因而流淚，「是流淚做出來的米香」，期望能用特色產品，吸引更多遊客來嘉義遊玩，讓遊客嘗到舌尖上的山林風味，感受阿里山的美麗。

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