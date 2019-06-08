工會︰罷工與否取決資方態度

2019-06-08

〔記者蕭玗欣／台北報導〕桃園市空服員職業工會罷工投票結果昨揭曉，同意票總計四○三八票，其中長榮會員為二九四九票，達到工會超過半數會員同意、長榮超過八成會員同意雙門檻，取得合法罷工權，不排除六月廿四日以前發動罷工行動。

不排除24日前發動罷工

桃空職工理事廖以勤未明確表態是否罷工及罷工可能時間點，僅強調未來取決於資方態度，因長榮向工會表明廿四日以前不協商，工會也不排除在廿四日前發動罷工行動。

罷工開票結果指出，桃空職工會員同意票為四○三八票、不同意票一○六票、無效票十六票，同意票佔會員比率達六十八％；其中，長榮會員同意票數為二九四九票、不同意票一百票、無效票六票，同意票佔會員比率九十％。

工會理事長趙剛表示，開票結果超過勞資爭議處理法規定的全體會員過半數二九六七票，也超過工會設定的長榮分會超過八成同意的二六二一票，取得合法罷工權，將請全體會員隨身攜帶印有罷工的頭帶，在全球拍照上傳打卡，隨時留意進一步通知。

廖以勤表示，不願放下武器的是長榮航空，罷工危機能否解決，長榮航空才是關鍵角色，工會不關閉協商大門。

工會表示，去年十二月底送出勞資爭議調解後，到現在已經過了六個月，這半年來已經達到預告效果，工會會選擇適當時機公告罷工日期，同時呼籲政府及航空業者應盡力做到告知旅客義務。

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