讓旅客應變 消基會：避免突襲式罷工

2019-06-08

長榮備妥方案 設專屬網頁提供最新異動訊息

〔記者鄭瑋奇、蕭玗欣、楊綿傑／綜合報導〕面對可能的長榮空服員罷工行動，長榮航空表示，已備好應變規劃，發生罷工當下就成立緊急應變小組，統籌及盤點人力、航班調度、旅客疏運規劃，在機場、官網、手機APP公告受影響航班資訊，並設立專屬網頁，提供最新航班異動及相關作業辦法。旅客疏運方面，會盡全力協調簽轉別家航空，對自行取消或變更行程旅客，會提供退票及改票免收手續費服務。

暑假訂位較去年同期減少

長榮航空表示，七月暑假期間，長榮東北亞運能較去年同期增加十四％、整體運能增加七％，但旅客訂位量未如預期增加，反較去年同期減少；現在桃空職工取得罷工權後，許多暑假差旅、親子旅客擔心行程受影響，更不會選擇長榮航空，接下來訂位情況恐更差。

前年七月因尼莎颱風來襲，長榮航空超過五百名空服員，無預警集體請天災假，導致五十個航班被迫取消，逾萬名旅客受影響；當時估算不含簽轉、補償措施，光營收就短收一億元。

長榮航空罷工箭在弦上，但消費者權益誰來顧？消基會日前大聲疾呼，除了主管機關與業者應有應變措施，勞團也應避免突襲式罷工，預留消費者能夠應變的合理時間。

消基會指出，運用罷工爭取勞權時，應避免進行突襲式的罷工手段，預留讓消費者能自媒體得知罷工訊息的合理時間，降低對旅客權益的影響。

旅行社業者則無奈表示，每次罷工倒楣的都是旅客和旅行社，若工會選在暑假罷工，業者完全束手無策，至少要有兩週預告期才能應變。

旅行業︰華航罷工留下的壞榜樣

旅行公會全聯會召集人李奇嶽坦言：「這是華航罷工留下來的壞榜樣。」從華航兩次罷工到遠東航空無預警停飛，都造成旅客和旅行社巨大損失。

李奇嶽說，現在暑假機位和產品都賣得差不多了，突然要簽轉根本來不及，況且長榮航線覆蓋率高，是旅行社重要機位來源，「旅行社完全沒有招架能力」，呼籲旅客暑假出遊儘早購買旅遊不便險。

曾在國外打工度假的上班族林小姐認為，歐洲在罷工都會有預告期，台灣可作為參考。罷工是勞權覺醒，是一種表達訴求的方式，但也應顧及消費者權益。

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