中醫纖美茶 順腸不放「粽」

2019-06-07

文／林蔚喬

今天是端午佳節，你是否擔心太放「粽」而造成腸胃不適、便秘和身材走樣呢？因糯米所做的粽子本身不易消化，且餡料多富含油脂，長時間滯留在肚子裡，容易有胃發脹、悶痛、消化不良等症狀，進而造成便秘問題產生。

醫學上對便秘的定義是指每週解便次數少於3次，或排便用力且排出乾硬的糞便。中醫的經典《內經》稱便秘為「後不利」、「大便難」，認為便秘與脾胃受寒或腸中有熱有密切關係。

以中醫觀點來說，便秘可能是因為氣不通或寒氣凝滯，而導致腸道蠕動不利，造成大便乾硬，另外，也可能是因飲食不當，留於腸胃後積熱不消，消耗津液，進而造成腸道乾澀、糞質乾燥，難於排出。臨床上會依照不同的病因，來給予病人適合的診治及用藥。

門診中常遇到因便秘問題求診的民眾，一般衛教民眾要解決便秘的問題，要從改善生活習慣做起，如適當的運動、多喝開水、多吃富含纖維食物、養成定時排便習慣、多按摩腹部，以刺激腸道蠕動、適當調節生活壓力及放鬆心情等，都有助緩解便秘症狀發生。引起便秘的原因百百種，長期便秘且伴隨腹痛或血便等其他非典型症狀，建議還是要到醫院做更詳細檢查。

◎中藥茶飲調整腸道機能

除調整日常起居之外，也可配合中藥茶飲調整腸道機能，根據中藥的性味與作用調配出適合腸胃保健的茶飲，藥性溫和可以天天使用，再加上茶飲沖泡方法簡單，是適合忙碌現代人的簡易養生保健方法。

有便秘體質的人可選擇以何首烏、菊花、山楂、決明子、甘草為主的「纖美茶」，按比例調和，以500CC滾水浸泡20-30分鐘（保溫杯加蓋悶泡）後服用，可促進腸道蠕動，加速消化及代謝，更有潤腸軟便之效。

（作者為恩主公醫院中醫部醫師）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法