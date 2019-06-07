男童發燒頭痛 竟是罹患腦瘤

2019-06-07

記者蔡淑媛／台中報導

5歲的浩浩前年底出現發燒、嘔吐以為是感冒，吃藥退燒後開始喊頭痛、嗜睡、步態不穩，就醫發現罹患惡性度大的髓母細胞瘤，小腦有一個約5公分大的腫瘤，且黏附腦幹。經緊急手術切除腫瘤後清醒，但因患有後顱窩症候群，變得不會說話、不會動，經過積極復健和治療，3個月後復元，現在活潑好動、愛說話。

開腦後出現「後顱窩症候群」

台中榮總兒童神經內科主任黃芳亮指出，腦瘤是兒童癌症的第2位（首位是白血病），其中以髓母細胞瘤最常見。由於小孩不太會表達，只會喊頭痛，常被忽視。

需注意的是，小兒腦癌有近半數長在後腦，往往術後或做放、化療，有時會產生後顱窩症候群，但黃芳亮提醒家長不用過於擔憂，經過復健及治療後，大多會恢復得很好。

浩浩1年多前因為發燒、嘔吐、步態不穩、嗜睡症狀約2星期，檢查確診罹患髓母細胞瘤，小腦腫瘤大到壓迫腦幹，把腦幹神經擠壓變形，兒童神經外科醫師周育誠緊急為他做開腦手術，一一剝離沾黏嚴重的腫瘤，經過8小時的手術切除腫瘤。

積極復健 現在活潑好動

雖然浩浩開腦手術成功，但術後變得不會說話，罹患緘默症，手腳無力、不會動，家人一度擔心從此會長期臥床、不說話，但醫師指出，這是後顱窩症候群。經過積極復健以及術後神經穩定，控制發炎及水份等，3個月後，浩浩的語言能力和肢體功能都恢復正常，追蹤1年多發現恢復良好，昨天開心感謝醫療團隊。

黃芳亮說，後顱窩位於腦幹後方與小腦前的後腦區域，長在附近的腦瘤因為侵犯程度、黏附腦幹等原因，在手術、放化療等治療初期，會有8%到31%出現語言喪失、視力障礙、情緒改變或肢體無力等症狀。

黃芳亮也提醒家長要注意孩子的頭痛形態，是否為急性頭痛、合併嘔吐、昏睡或半夜痛醒、清晨特別痛，或是有神經系統症狀包括：肢體無力、寫字扭曲、走路歪斜、無法捧碗、使用筷子等症狀，要及早就醫檢查。

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