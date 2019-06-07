虎媽管教太火爆 眼中風上身

2019-06-07

文／梁中玲

高雄一名40多歲的「虎媽」因子女會考成績不如預期，看到成績單大動肝火，斥責孩子將近半小時，不料隔天起床眼前突然一片漆黑，驚恐以為「瞎了」，緊急到院檢查發現是「眼中風」，視力剩下0.1，經給予降眼壓藥物後恢復視力，提醒三高族、抽菸及肥胖民眾等高風險族群，務必控制情緒，以免釀成悲劇。

這位虎媽本身比較肥胖，加上又是三高族（高血壓、高血脂、高血糖），平時沒有好好控制，但她對於子女的課業要求甚嚴，日前孩子考完試對完答案，發現成績不如預期，忍不住開始飆罵，之後並無任何異狀，但患者隔天起床想要拿手機看訊息時，竟發現眼前一片黑，這才驚覺「代誌大條了」才趕忙就醫。

三高族機率高 嚴重恐失明

眼睛突然看不見或者單側一片黑的原因大致可分為兩種，分別是「視網膜剝離」以及「視血管阻塞」，後者即為俗稱的「眼中風」，原因是眼底視網膜血管的出血或阻塞所造成。因為眼睛血管十分纖細，一旦血壓升高，往往就會造成眼部血管爆破出血，進而引發視力模糊，但許多民眾對單眼視力下降並沒有警覺性，導致一眼失明後才來就醫，但卻為時已晚。

複視狀況 腦部小中風跡象

另外有些患者會有「複視」的狀況，常抱怨看到物品重複的影像，這其實是腦部小中風的跡象，常見原因是腦部第6對控制眼球轉動的神經出了問題，牽動影響眼球的轉動，如果不盡早治療，往往就會發生腦中風的嚴重後果。

因此，「眼中風」是眼科的急症，一旦患者的視力會急速下降，務必立刻送醫搶救。一般會先安排眼睛血管攝影，另外如果真的很嚴重，眼科醫師會先降眼壓，讓血液比較容易流動，塞住的部分則會打血栓溶解劑，最嚴重情況則會做視網膜雷射，降低周邊壓力，以及施打抗血管增生劑（Anti-VEGF）。

由於三高族是心血管疾病的高危險群，建議每天花個幾秒鐘檢查自己雙眼個別視力是否正常。

中老年人如果有高血壓、糖尿病、動脈硬化、血栓、高血脂及自體免疫疾病等情形，因為本身的血管彈性較差，血管壁容易硬化就會增加血管阻塞的機會，所以如果這些病人一旦發覺視力異常變化，就要立即就醫，以免延誤了黃金治療期。

（作者為亮晶晶眼科診所院長）

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