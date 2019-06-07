鳳凰木倒了 幼童致哀哭成一團

2019-06-07

幼園大樹病倒 端節活動改辦樹殤 生命教育獲肯定

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣社頭鄉「資優幼兒園」昨天原本要舉行「端午節肉粽DIY活動」，不料校園內一棵大鳳凰木因罹患褐根病傾倒，小朋友們哭成一團，園方把「端午活動」改成「樹殤」，由園長帶領小朋友向倒下的鳳凰木致哀，以樹木之死作為生命教育，獲得家長好評。

這棵鳳凰木已在幼兒園操場矗立廿年，前天上午七點突然轟然倒下。園長蕭春美表示，這棵樹是學生們最好的夥伴，它位於學園正中央，學生們到校一定在此玩樂。

學生們到校原要參與包肉粽活動，但驚見樹公公倒下均無法接受，全校一百五十多位學生哭成一團，「為什麼會這樣？」、「昨天不是好好的嗎？」王子瑜小朋友難過說，如果知道樹公公會死掉，「我一定好好照顧他，每天澆水，灑有機肥」。

為了撫平孩子們受傷的心靈，園方昨天舉行「樹殤」，由園長帶領小朋友向倒下的鳳凰木致哀，大家在鳳凰木四周大手拉小手，圍成一圈，大家謝謝樹公公為他們擋住寒風、遮掉烈日，讓他們可以在樹下快樂學習。

邀專家解說樹公公為何生病

園方也邀請植樹專家蕭道隆到場，為小朋友說明「樹公公為什麼會生病？」他說，這是褐根病，褐根病又稱樹癌，因細菌寄生在樹木的根部，讓整棵樹生病，表面上雖無恙，其實根部已經嚴重腐爛。

園長蕭春美說，一棵樹之死，對孩子心靈造成這麼大的衝擊，不能草率地把這棟樹「處理掉」，將委由專家把樹幹截塊作成木板凳，樹枝則作成藝術品。

她說，昨天原相約在樹下綁肉粽，被迫取消，換成辦「樹殤」，小朋友也用卡片和圖畫方式向鳳凰木告別。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法