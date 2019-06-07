普悠瑪案只起訴3人 董家人：匪夷所思

2019-06-07

〔記者鄭瑋奇、王秀亭／綜合報導〕台鐵普悠瑪事故宜蘭地檢署調查偵結，司機員尤振仲、台鐵局副總工程司柳燦煌和綜合調度總所所長吳榮欽三人，依過失致死罪起訴。同案被告前台鐵局長鹿潔身、周永暉、范植谷，事故當時的行車調度員、檢查員等十六人，則考量分層負責，審酌事證後，予以不起訴處分。

在普悠瑪事故中，一次失去八名至親的董家代表董小羚，目前為「普悠瑪事故受難者權益保障協會」理事長，她對檢方偵查結果只起訴三人，直言「匪夷所思」。

董小羚表示，尊重司法決定，但堅決認為以過失致死罪起訴是錯誤的。她指出，司機員尤振仲的業務是把乘客從甲地運送到乙地，沒完成責任，就已是業務過失致死，怎麼只是過失致人於死。

董小羚對尤振仲喊話，董家盼尤振仲能清楚完整交代事發經過，願意與尤站在一起，併肩對抗台鐵，把台鐵鬆掉的螺絲鎖回去。董小羚說，六月十一日將會同律師團針對起訴偵結，正式對外說明。

交通部表示，尊重司法單位調查及起訴的決定，目前加重行政懲處案，尚待行政院核定；行政懲處可與刑法同步進行，被記過的人不會因為有無被起訴而改變。

交通部表示，將全面配合行政院「國家運輸安全調查委員會」對本起事故重啟調查。台鐵除改善人員訓練及列車檢修SOP，也已加速辦理彎道安全改善等工程。

罹難者理賠1570萬 國內交通事故賠償新高

交通部長林佳龍五月中旬批准，每位罹難者賠償金額提高至一千五百七十萬元，超越復興航空空難的一千四百九十萬元，創國內交通事故賠償新高。

台鐵局表示，已與所有罹難者家屬進行接觸，至今仍未有家屬同意和解，下週會再跟家屬拜訪溝通。據指出，兩百八十七名傷者方面，已有三十七人和解、一○四人遞送資料準備和解，剩餘傷者，台鐵尚在努力溝通中。

台鐵普悠瑪事故行政懲處

普悠瑪司機尤振仲，被宜蘭地檢署依業務過失致死罪起訴。（資料照，記者張議晨攝）

普悠瑪事故罹難者董家代表董小羚質疑宜蘭地檢署的偵查結果。（記者王秀亭攝）

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