脊髓損傷復健 提高生活自理能力

2019-06-06

文／陳冠誠

脊髓是人身上用來溝通腦部與周圍神經的中樞神經，可傳達四肢及內臟的感覺到腦部，也可以讓腦部傳遞訊息來指揮四肢動作。一旦脊髓損傷就會造成運動感覺機能障礙、排尿和排便困難、呼吸機能障礙、性功能障礙、皮膚併發病、自主神經機能異常等問題。

脊髓損傷的患者在急性期處置之後，應該儘早進行復健治療，恢復殘留功能並提高生活自理能力。脊髓損傷患者在急性期過後，容易有痙攣、活動力減少、疼痛、壓瘡、排尿困難、異位性骨化、骨質疏鬆、肌肉萎縮、肢體水腫及代謝症候群等併發症，此時復健的介入就更顯重要了。

復健的部分可以透過傾斜床活動、大小便訓練、輪椅訓練、呼吸訓練、日常生活訓練、步行訓練等，增進病人自主生活能力。同時也需預防併發症發生，如：泌尿道感染、褥瘡、關節攣縮、呼吸道感染、深部靜脈栓塞等。

肉毒桿菌素針 可有效緩解張力

除此之外，如有嚴重張力異常情況，則需藉由適當擺位、牽拉運動、使用副木、復健治療、運動治療、口服藥物等治療來緩解張力。也可利用肉毒桿菌素針對痙攣的肌肉作注射，有效減少張力，增進生活品質。

在台灣，最常見造成脊髓損傷的原因是車禍及高處跌落，許多患者為青壯年男性，除了身體諸多功能受損，日常生活處處依賴他人，也造成了事業或學業的中斷，得面對家庭、婚姻問題，此時需要家人的支持與照顧，並且積極地接受治療及復健訓練，才能有效增進自我照顧及生活品質，重新回到職場及社會。

（作者為亞東醫院復健科專任主治醫師）

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