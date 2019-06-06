時力提桃產總林佳瑋選立委 黨內質疑

2019-06-06

〔記者彭琬馨／台北報導〕時代力量昨宣布提名桃園市產業總工會顧問林佳瑋，代表時代力量參選桃園市第三選區（中壢區）的立委選舉。時力部分黨內人士在臉書上，暗指黨中央是「愛跟知名性侵團體好來好去的人」。

桃產總二○一七年爆發性侵醜聞，當時有媒體報導，桃產總秘書長姚光祖遭踢爆，長期利用職權性侵女性，桃產總顧問冷尚書則遭質疑對此事默許。不過，經桃園地檢署五個月的偵查後，以查無姚光祖涉嫌性侵實證，將案件簽結。

林佳瑋曾任桃產總秘書長、桃園市空服員職業工會秘書長，現為桃產總顧問，曾參與過華航罷工、關廠工人等工運。她昨天強調，作為參與社運的女性，她比任何人都了解性平的重要性。在事件爆發前，她並未聽聞任何消息，事件爆發後，除全力配合調查外，也積極在桃產總內推動性平工作，包含設置性平委員會，加強組織內的性平教育。

桃產總曾被質疑以工會名義捐助與桃產總友好的華航企業工會秘書長朱梅雪，參選去年底的桃園市長，外界擔心未來恐再度發生類似情況。林佳瑋強調，此次參選是她以個人名義與時力合作，並未向工會借助任何資源，未來會以小額募款的方式處理競選費用。

外傳空職工會曾以「禁搭便車」的訴求向航空公司要求高額經費補助工會，林佳瑋否認，強調服務過的工會，都沒有向航空公司收過任何一毛錢。

時力立委徐永明受訪時說，黨中央過去與林佳瑋的合作經驗不錯，且林佳瑋具有在地與專業基礎。至於桃產總的性侵醜聞，是否會影響林佳瑋選舉或時代力量的形象？徐永明僅說，「這是選舉需要克服的」。

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