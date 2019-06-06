假交流真統戰？救國團攬生 赴中參訪升學就業

2019-06-06

陸委會批不務正業

〔記者鍾麗華／台北報導〕救國團去年被認定為國民黨附隨組織，其與旗下的中國青年大陸研究文教基金會仍積極從事兩岸交流；今年暑假推出「兩岸青年上海行」、「七彩雲南活動隊」，前者八天七夜只要五千元，後者招攬高中生，宣稱要「協助學員評估未來升學就業趨向」。陸委會強調，未經許可不得在台從事為陸方教育機構招生事宜或居間介紹行為，此舉有違反「兩岸人民關係條例」之虞。另美中貿易衝突，赴中就學就業潛藏極大風險，呼籲救國團不要「不務正業、誤人子弟」。

中國對台統戰組織邀約

「七彩雲南活動隊」是由對台統戰單位的「雲南昆明台灣同胞聯誼會」邀請，八天七夜要二萬二千元，宣稱要「參訪雲南大專院校，並與教育單位交流座談，深度了解雲南地區高等教育現況，協助學員評估未來升學就業趨向」，同時將到昆明高新區雲台青年創業就業基地參訪交流。

另一團到上海是「落地接待」，要招募五十名台生，與上海地區同性質大專學生交流及觀摩學習。機票及相關膳宿、交通等費用由邀請單位「中華文化聯誼會」負擔，該聯誼會是中國文化部外圍組織、中方對台統戰組織。

救國團：幫青年拓展視野

救國團回應，其與中國青年大陸研究文教基金會是兩個獨立的組織，而活動僅是協助辦理，單純的民間交流未涉及政治議題，也沒有統戰目的，是要幫助青年走出台灣，拓展視野。

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