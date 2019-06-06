橋頭廢泥清理龜速 學者促韓國瑜解決

2019-06-06

〔記者陳文嬋、王榮祥、蘇福男／高雄報導〕台南社大教授黃煥彰昨日在臉書貼文，批評高雄橋頭區筆秀社區一處農地被人傾倒惡臭廢污泥，是今年台灣最噁心的土地，力促高雄市長韓國瑜拿出魄力，解決問題。高市環保局回應已列管追蹤該案，並要求地主清除，力拚本月底完成。

高市環保局列管追蹤

長期關注違法傾倒廢棄物等問題的黃煥彰，點名筆秀社區遭人傾倒大量廢污泥。他同時貼出無人機六月三日的空拍影像，顯示現場有不少廢棄油桶，地面上還出現三種顏色的廢油及廢污泥。

高市議員高閔琳說，五月廿八日接獲筆秀民眾陳情空氣瀰漫怪異臭味，即通報環保局，並接連兩天偕同環保人員與在地里長、所有權人到場會勘。按會議結論要求，地主應於六月五日清運完畢，然從環團影像來看，地主清理進度落後，環保局督導不周。

環保局表示，去年十月已查獲這個場址污染情形，現地會勘發現一千五百個油桶，經檢測廢油及廢污泥均為一般事業廢棄物，要求黃姓地主依法儘速清理。黃男今年一月檢送廢棄物處置計畫書，經審核並二次補正於五月七日核准，空拍影片為地主清理畫面。

環保局也指出，五月三十日發現清理過程臭味溢散，依違反空污法開罰十萬元，昨據報再前往稽查，現場無明顯異味，未再開罰。

至於空拍到的廢油及廢污泥，環保局說明，地主委託合法的專業廠商運入木屑，用以吸附洩漏混凝土地表上廢油漬，黃色為木屑原色，吸附廢油後呈現咖啡色，以太空包打包後，委託合法業者清除、處理。

環保局要求不得衍生二次污染，所有離場的廢棄物皆應以聯單管制數量流向，清除車輛全程須以ＧＰＳ追蹤，待地主清理完成後，會進行土壤及地下水檢驗，確認是否遭廢油等污染。

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