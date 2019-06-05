手術麻醉 罕見惡性高熱 注射唯一解藥單挫林救命

2019-06-05

記者廖雪茹／竹北報導

新竹一名14歲男童騎自行車不慎摔倒，導致前臂骨折送醫開刀，原以為只是一個風險極低的小小手術，不料男童在手術中，體內二氧化碳濃度急遽升高，體溫飆高，醫師迅速判斷為罕見「惡性高熱」，立即為男童注射惡性高熱的「唯一解藥」單挫林，才救回男童的性命。

東元綜合醫院麻醉科主治醫師沈志隆表示，「惡性高熱」是一種罕見的臨床症狀，通常為手術麻醉時使用的吸入性麻醉劑和去極化肌肉鬆弛劑等藥品所誘發。病人會有處於高代謝狀態的表現，症狀包括：肌肉僵硬痙攣、呼吸急促、心律不整、電解質異常、體溫急遽上升等，若沒有立即給予適當治療，病況會在短時間內惡化，患者可能發生橫紋肌溶解、高血鉀、急性腎衰竭等，甚至死亡。

體內CO2濃度急升 體溫飆39℃

這名14歲男童前臂骨折送到東元醫院緊急開刀，在手術進行到一半時，男童體內二氧化碳濃度急遽升高，體溫也從37℃迅速飆高至39℃，當下麻醉科主治醫師沈志隆判斷為罕見惡性高熱，立即聯絡藥劑部取藥，為男童注射單挫林（Dantrolene）；在外等候的家屬們也收到了院方發出的病危通知單。

由於男童的家族成員中從未有麻醉過敏病史，家屬根本不知道自己的孩子對麻醉藥過敏。因此，除了麻醉科醫師當下的即時判斷外，醫院有完整的麻醉監視器與有充足的解藥極為重要，為病患可否救活的至要關鍵。

對麻醉藥過敏 好發於男性

沈志隆表示，惡性高熱較好發於男性，男女的比例約是2：1；病症雖屬顯性遺傳，但患者在日常生活不受影響，必須遇上特定因子才會被觸發。

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